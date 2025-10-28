Европейските мебелисти бият тревога: Регламентът за обезлесяването застрашава индустрията

Мебелната индустрия настоява ЕК да въведе механизъм „спиране на часовника“

Европейската конфедерация на мебелната индустрия (EFIC), в която членува и Българската камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП), излезе с остро изявление към Европейската комисия (ЕК) с призив за отлагане на прилагането на Регламента на ЕС за обезлесяването (EUDR).

Според EFIC ефективността на всяка законодателна рамка зависи от нейната приложимост, правна яснота и предвидимост. Но последните промени, предложени от ЕК след обявеното на 23 септември поредно отлагане, създават ситуация на несигурност и нереалистични срокове за бизнеса.

Организацията предупреждава, че новият амбициозен график за одобрение на регламента може да подкопае както достоверността, така и практическото му прилагане, поставяйки европейските компании в невъзможна ситуация на юридическа и оперативна нестабилност.

„Нереалистично и неприемливо“

Снимка: bTV

EFIC посочва, че периодът до крайния срок, 30 декември 2025 г., е твърде кратък, за да могат фирмите да се подготвят.

„Нереалистично и неприемливо е да се очаква, че компаниите ще могат да се съобразят веднага с регламент, който е бил обсъден набързо само няколко седмици преди влизането му в сила“, се казва в изявлението.

Мебелните предприятия предупреждават, че ИТ системите им, изградени да работят с платформата TRACES, няма да могат да бъдат адаптирани в такъв кратък срок. Малките и микропредприятията ще бъдат допълнително натоварени с голям обем декларации за надлежна проверка (DDS), които ще се натрупват по веригата на стойността.

Веригата на доставките под натиск

От EFIC подчертават, че предложените различни дати за прилагане, 2025 г. за големите и средните предприятия и 2026 г. за малките и микропредприятията, на практика няма да работят.

Тъй като компаниите са взаимосвързани в интегрирани вериги за доставки, всички ще бъдат принудени да се съобразят едновременно.

Призив към Европейската комисия: „Stop the Clock!“

Снимка: bTV

Мебелната индустрия настоява ЕК да въведе механизъм „спиране на часовника“ (stop the clock), който да даде време за цялостна оценка на въздействието и прилагането на регламента.

Според EFIC това преоценяване трябва да идентифицира реални мерки за опростяване, така че изискванията на EUDR да бъдат практично приложими, без да се компрометира екологичната цел за борба с обезлесяването.

Европейската мебелна индустрия не оспорва целите на регламента, но подчертава, че правната сигурност и предвидимостта са ключови за стабилността, конкурентоспособността и инвестициите в сектора.

