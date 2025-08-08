Русия започва строеж на атомна електроцентрала - ето къде

Ядрените агенции на Русия обявиха, че вече са започнали инженерни проучвания

Русия е започнала изграждането на първата атомна електроцентрала в Казахстан – най-големият световен производител на уран и обширна държава в Централна Азия, където Москва, Пекин и Европа се съревновават за влияние. Исторически Русия е доминиращата сила в региона и се опитва да задържи лидерската си позиция, докато Китай инвестира значителни средства чрез инициативата „Един пояс, един път“, предава БГ НЕС.

Снимка: iStock

В съвместно изявление ядрените агенции на Казахстан и Русия обявиха, че вече са започнали инженерни проучвания за избор на най-подходящото място и изготвяне на проектна документация за изграждането на висококапацитетна атомна електроцентрала. Според ръководителя на казахстанската ядрена агенция, Алмасадам Саткалиев, този проект е стратегически приоритет и ще подпомогне дългосрочното икономическо развитие на страната и региона.

Китай също планира да построи две атомни централи в Казахстан, като подробностите се очаква да бъдат обявени до края на годината. Казахстан е световен лидер в добива на уран, осигурявайки 43% от световния добив и е третият най-голям доставчик на суров уран за Европейския съюз. Въпреки богатството си на ресурси, страната среща трудности да произведе достатъчно електроенергия за вътрешните нужди, като ядрената енергетика остава чувствителна тема заради историческите съветски ядрени опити, които са засегнали около 1,5 милиона души.

Строежът на първата атомна електроцентрала ще се осъществи близо до почти изоставеното село Улкен край езерото Балхаш и се очаква да отнеме няколко години. Руската компания „Росатом“ посочи, че реакторът ще има живот от 60 години, с възможност за удължаване с още 20 години. Франция и Южна Корея също се бориха за проекта, но Казахстан предпочете Русия и Китай, тъй като те са предложили най-добрите оферти.

Освен това Русия планира да изгради атомна електроцентрала в Узбекистан и има намерение да построи малък реактор в Киргизстан, с което укрепва позициите си в цяла Централна Азия.

