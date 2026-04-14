×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1685 BGN
Петрол
97.9 $/барел
Bitcoin
$74,387.5
Последвайте ни
Русия удвоила приходите си от износ на петрол през март

Свят

bTV Бизнес екип

Страната е спечелила 19 милиарда долара миналия месец

Русия почти е удвоила приходите си от износ на петрол през март, след като Москва получи облекчение от санкциите заради Украйна в опит за овладяване на растящите цени на енергоресурсите заради войната в Близкия Изток, обяви Международната агенция по енергетика, цитирана от АФП.

Страната е спечелила 19 милиарда долара миналия месец, след като експортът на суров петрол и петролни продукти нарасна до 7,1 милиона барела на ден, увеличение с 320 хиляди барела дневно в сравнение с нивата от февруари, предаде БНР.

Гърция с нови изисквания за аптечките в колите – важат и за туристите

Междувременно Елисейският дворец обяви, че Франция ще бъде домакин на среща в петък, посветена на корабоплаването през Ормузкия проток.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

