Русия удвоила приходите си от износ на петрол през март

Страната е спечелила 19 милиарда долара миналия месец

Русия почти е удвоила приходите си от износ на петрол през март, след като Москва получи облекчение от санкциите заради Украйна в опит за овладяване на растящите цени на енергоресурсите заради войната в Близкия Изток, обяви Международната агенция по енергетика, цитирана от АФП.

Страната е спечелила 19 милиарда долара миналия месец, след като експортът на суров петрол и петролни продукти нарасна до 7,1 милиона барела на ден, увеличение с 320 хиляди барела дневно в сравнение с нивата от февруари, предаде БНР.

Междувременно Елисейският дворец обяви, че Франция ще бъде домакин на среща в петък, посветена на корабоплаването през Ормузкия проток.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN