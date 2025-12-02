Русия смята, че„Газпром“ преговаря с Турция за удължаване на газовите договори

Разговорите обхващат договорите между „Газпром“ и турската държавна компания „Боташ“ за газа

Русия отдавна настоява Турция да се превърне в регионален газов хъб, а в този контекст руската газова компания „Газпром“ в момента обсъжда с турските си партньори удължаването на важни договори за доставка на природен газ, които изтичат в края на годината. Това стана ясно от изявление на руския вицепремиер Александър Новак пред държавната информационна агенция, като в Рияд той уточни, че страните работят върху възможността съществуващите споразумения да бъдат пренесени и през следващата година. По думите му „Газпром“ е в постоянен контакт с турските купувачи във връзка с въпроса дали договорите ще бъдат продължени, предава БГ НЕС.

Разговорите обхващат договорите между „Газпром“ и турската държавна компания „Боташ“ за газа, транспортиран по „Син поток“ и „Турски поток“ – двата тръбопровода, които свързват Русия и Турция през Черно море. Съвкупно тези споразумения покриват около 21,75 милиарда кубически метра годишни доставки и се очаква да изтекат през 2025 г. Освен това „Газпром“ има дългосрочни контракти с няколко частни турски вносители от 2007 г. насам, като част от тях приключват между 2025 и 2026 г., което също налага договаряне на нови условия. През 2025 г. руската компания е провела пет срещи с турски партньори – както с „Боташ“, така и с Bosphorus Gaz Corporation – за да се уточнят текущите и бъдещите доставки на руски газ.

Турция силно зависи от вносен природен газ за електропроизводство, отопление и промишленост, а Русия остава основният ѝ доставчик въпреки западните санкции заради войната в Украйна. По данни на турския енергиен регулатор страната е внесла около 50 милиарда кубически метра газ през 2023 г., от които над 21 милиарда кубически метра – около 40 процента – са дошли от Русия. Анкара обаче се стреми да разнообрази източниците си, увеличавайки покупките на втечнен природен газ (LNG) от САЩ и други производители. През септември „Боташ“ подписа 20-годишно споразумение с Mercuria за доставка на около 4 милиарда кубически метра LNG годишно от американски терминали, считано от 2026 г.

Турски представители представят новите LNG сделки като част от стратегията за повишаване на сигурността на доставките и намаляване на зависимостта от руски и ирански газ. В паралел с това обаче Турция и Русия разширяват сътрудничеството си в областта на газовия транзит. „Турски поток“ вече доставя руски газ не само за нуждите на Турция, но и за страни от Югоизточна Европа, след като алтернативни маршрути през Украйна и Балтика бяха прекъснати или повредени. Според изчисления на Ройтерс на база европейски данни „Турски поток“ е транспортирал около 20 милиарда кубически метра годишно към Турция и Европа през последните години, превръщайки Турция в последния голям европейски пазар за руски газ. САЩ са предоставили на Анкара дерогации, които ѝ позволяват да продължи да плаща на Москва въпреки санкциите срещу руските банки, за да се избегне риск от внезапно прекъсване на доставките.



Президентът Владимир Путин продължава да настоява Турция да стане регионален газов хъб, който да може да смесва руски газ с други източници и да го препродава в Европа – проект, който предполага стабилни дългосрочни договори с Анкара. Последните изявления на Новак показват, че Москва се стреми да укрепи позициите си на турския газов пазар, дори когато Турция подписва нови LNG споразумения и засилва енергийните си връзки със Съединените щати.

