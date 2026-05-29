Русия произведе първия реакторен блок за плаващ ядрен реактор

Това е единствената страна в света, която вече разполага с такива

Руската държавна корпорация „Росатом“ обяви, че първият реакторен блок РИТМ-200Ц е успешно завършен и произведен в завода ЗиО-Подолск близо до Москва. Този реактор, с индивидуална електрическа мощност от 58 мегавата, е ключов компонент, който заедно с друг идентичен реактор ще захранва първата от серия нови плаващи атомни електроцентрали в Русия, пише World Nuclear News.

Нова серия плаващи енергийни блокове се изгражда специално за захранване на индустриален „клъстер“ за добив на мед в Чукотския автономен окръг. Това е първият проект в света, при който нисковъглеродната ядрена енергия ще бъде директно използвана за захранване на тежка минна промишленост в екстремни арктически условия, като за клъстера са планирани общо 4 плаващи блока.

„Росатом продължава да разширява гамата си от плаващи енергоблокове, а завършването на първия реактор за флагманския плаващ блок е важен етап. Днес Русия е единствената страна с действаща плаваща атомна електроцентрала и ние възнамеряваме да запазим лидерството в разработването на технологии за ниска мощност“, заяви изпълнителният директор на „Росатом“ Алексей Лихачов.

Реакторът RITM-200C всъщност е модифицирана версия на вече доказалите се реактори RITM-200, които захранват най-новата серия руски атомни ледоразбивачи. Механичното подразделение на „Росатом“ в момента е в различни етапи на производство на цели 14 реакторни блока, базирани на тази технология, предназначени както за арктическия флот от ледоразбивачи, така и за плаващи електроцентрали.

Русия вече има дългогодишен оперативен опит в тази област. Първата в света плаваща атомна електроцентрала, „Академик Ломоносов“, работи в Чукотка от 2020 г. През този период централата е генерирала над 1,2 милиарда киловатчаса електроенергия, предотвратявайки емисиите на над 400 000 тона парникови газове, пише Nuclear Perspective .

Технически параметри и експортен потенциал

Новите плаващи блокове FPU-106 ще имат обща инсталирана мощност от 106 мегавата (благодарение на конфигурацията с два реактора), инсталираните леководни реактори са реактори с вода под налягане, а периодът между две зареждания на гориво ще бъде от 5 до 7 години, с проектиран експлоатационен живот от около 40 години.

Москва вижда и огромен експортен потенциал за международния пазар в тази технология. Експортната версия на плаващата атомна електроцентрала ще бъде модифицирана, за да отговори на нуждите на развиващите се страни и отдалечените крайбрежни региони по света: тя ще има мощност от 100 мегавата, но с драстично по-дълъг интервал за подмяна на гориво от 10 години и удължен живот до 60 години.

И когато всичко се събере и извади, ни се струва, че „Росатом“ циментира геополитическата си позиция с този проект като единствен играч, предлагащ осезаеми, търговски и оперативни решения за малки морски реактори (SMR), докато конкуренцията на Запад все още остава на ниво модели и меморандуми за разбирателство.