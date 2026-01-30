Русия продава едно от най-големите московски летища

Вижте как изглежда летището

Обявиха московското летише „Домодедово“ за продан на търг д първоначална цена 133 млрд. рубли, пише БНТ.

Кой купи летището?

Снимка: bg.wikipedia.org

Купувачът е конкурентното летище "Шереметиево". Оказва се, че дзелката е сключена на цена почти на половина на първоначално предложената.

През лятото държавата отне контрола на "Домодедово" от собствениците като ги обвини, че те го притежават незаконно. А в началото на тази година обявата за продажбата на летището се появи в известен руски сайт, в който се публикуват и съобщения за употребявани стоки.

Платформата потвърди, че обявата е истинска. Новите собственици на "Домодедово", притежават около 66% от летище "Шереметиево". Според Forbes, те са едни от най-богатите хора в Русия. Освен с богатството си, в родината си са известни и със страстта си към джудото и самбото.

Повече за летището

Снимка: bg.wikipedia.org

Домодедово, разположено южно от Москва, досега беше единственото голямо частно летище в столицата.

В началото на 2025 г. всички акции на летище Домодедово - третото по големина в столицата бяха прехвърлени на държавата с решение на московския съд, който постанови, че летището, което е обект от стратегическо значение за Русия, е било „под чуждо влияние“ в резултат на сегашната си структура на собственост, пише в съдебните документи, цитирани от БТА.

Това е най-голямото летище в страната по отношение на годишен пътникопоток и по извършена товаро-разтоварна дейност. През 2010 г. летището е обслужило около 22,25 милиона пътника, което е 19,2% повече пътници спрямо 2009 г. То е сред 3-те големи летища, обслужващи Москва, наред с Шереметиево и Внуково. Оператор на летището е East Line Group, пистите се държат пряко от държавата.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN