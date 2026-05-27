Колекционерите плащат скъпо за тази евромонета, вижте дали я имате

Кои нередности биха ви донесли пари

Не всяка евромонета е с еднаква стойност. Има грешки при сеченето, неволни пропуски, които могат да доведат до значителна цена сред колекционерите. Един такъв пример е монетата от 1 евро от Монако.

Според германските медии, на тази конкретна монета от 1 евро от Монако липсва ключов детайл от сеченето. Иначе годината на сечене (2007) и рогът на изобилието (който служи като знак на монетния двор) са разположени под изображението на принц Алберт II.

Рогът на изобилието обаче не съществува на 2291-те екземпляра от тази монета от 1 евро. Всеки, който намери такава монета в портфейла си, може да се счита за голям късметлия, защото колекционерите са готови да платят до 500 евро за нея.

Аматьорските колекционери обаче не бива да се надяват, че действително ще намерят този или подобен екземпляр. Според Професионалната асоциация на германската търговия с монети, истинските грешки при сеченето рядко попадат в обращение, пише Kurir.rs.

Следните нередности може да са интересни:

Въртене на матрицата - ако гърбът на монетата е обърнат надолу, стойността ѝ може да достигне до 200 евро.

Неправилна заготовка - ако например дизайнът на монета от 2 евро е отсечен върху заготовка от 1 евро, стойността може да се повиши до 650 евро.

Ефект на „пържено яйце“ - при монети от 1 и 2 евро вътрешното ядро ​​може да е овално вместо кръгло и такива екземпляри могат да струват до 100 евро.

Пазарните цени от няколкостотин хиляди или дори милиони евро са напълно нереалистични, когато става въпрос за грешки при коване, се посочва на официалния им уебсайт.

Препоръчва се специално внимание, когато става въпрос за интернет реклами с прекомерно високи цени, предупреждават немските медии.

Също така, монети, които имат обичайните следи от износване или незначителни нередности при сеченето, често се представят като много ценни грешки. Като се има предвид, че до момента в Европа са сечени над 150 милиарда евромонети, малките отклонения са неизбежни, казват от Бундесбанк.

Поради това истинските грешки при сеченето са изключително редки. Всеки, който действително притежава монета от 1 евро от Монако без рог на изобилието, има причина да бъде щастлив, въпреки че това вероятно няма да го направи богат.

Сред най-търсените са монетите от 1 евро от Монако, Сан Марино и Ватикана. Тези малки държави са особено привлекателни за колекционерите, защото монетите им обикновено се предлагат в ограничени количества и лесно се различават в колекциите.