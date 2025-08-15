Годишната инфлация в България за юли е 5.3% - кои сектори са най-засегнати?

От началото на годината инфлацията достига 4.1%

Годишната инфлация в България за юли 2025 г. възлиза на 5.3%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Измерена чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ), тя представя изменението на цените спрямо юли 2024 г. Месечната инфлация, т.е. спрямо предходния месец – юни 2025 г., е 1.7%. От началото на годината инфлацията достига 4.1%, а средногодишното ниво за периода август 2024 – юли 2025 г. спрямо същия период година по-рано е 3.2%, предава БГ НЕС.

През юли най-силно са поскъпнали групите „Развлечения и култура“ с ръст от 13.2%, „Ресторанти и хотели“ с 2.4%, „Съобщения“ – 2.0%, както и жилищните разходи – вода, ток, газ и горива – с 1.9%. От друга страна, отчетено е значително намаление на цените при „Облекло и обувки“ – със 7.4% спад. Сред хранителните продукти най-осезаемо поскъпват листните зеленчуци (6.8%), ябълки (5.6%), пипер (4.6%) и сладолед (3.6%). Сред поевтинелите храни се открояват картофите (13.6%), пресните зеленчуци като фасул, тиквички и патладжан (11.0%) и зелето (7.1%).

Нехранителните стоки и услуги също бележат ръст на цените. Най-голямо е увеличението при пакетни туристически услуги (21.2%), международни полети (15.9%) и краткосрочно настаняване (13.0%). Енергията за подгряване на вода е поскъпнала с 5.7%, а електроенергията – с 2.6%. Повишения има и при горивата, козметични и хигиенни продукти, услуги за лична грижа и стоки за дома. В същото време, някои продукти и услуги са поевтинели – като газ пропан-бутан (-4.7%), велосипеди (-3.7%), облекло (-3.4%) и застраховки (-1.5%).

По хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), който се използва за сравнения в ЕС, годишната инфлация за юли 2025 г. е по-ниска – 3.4%, а месечната е 1.4%. От началото на годината ХИПЦ отчита 3.2% ръст, а средногодишната инфлация е 2.8%. И тук най-силно поскъпват услугите в ресторанти и хотели (5.7%) и секторът „Развлечения и култура“ (4.0%). От друга страна, облеклото и обувките продължават тенденцията на поевтиняване – със спад от 3.0%.

Натрупаната инфлация за последните три години (юли 2025 спрямо юли 2022) е 17.0% по ИПЦ и 14.6% по ХИПЦ. За последните пет години ръстът на цените достига съответно 41.2% и 34.6%, което показва трайна тенденция на поскъпване. Отделно, индексът на цените за малката кошница – важен индикатор за домакинствата с най-ниски доходи – отчита месечно увеличение от 0.3% и ръст от 4.5% от началото на годината. Най-нискодоходните 20% от домакинствата усещат инфлацията главно чрез поскъпването на услугите (1.9%), докато храните и нехранителните стоки отбелязват леко понижение.

