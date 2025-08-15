Цената на природния газ в Европа спадна до най-ниското си ниво от 13 години

Спадът е в навечерието на срещата между Тръмп и Путин

Цената на природния газ на европейските пазари спадна до най-ниското си ниво от юли 2024 г., показват данни на "Трейдинг Икономикс". Това се случва в навечерието на срещата на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, насочена към намиране на решение за прекратяване на войната в Украйна — конфликт, довел до сериозни сътресения в газовите доставки от Русия, доскоро основен енергиен доставчик за Европа, предава БГ НЕС.

Индексът TTF, отразяващ движението на цените на природния газ на нидерландския хъб, е отбелязал спад от около 10% от началото на август. Към 11:30 ч. българско време фючърсите с доставка през септември са се понижили до 31,74 евро за мегаватчас — най-ниското равнище от май насам.

Очаква се срещата между Тръмп и Путин, насрочена за 22:30 ч. българско време, да не окаже влияние върху цените още днес, тъй като пазарната сесия в Амстердам приключва в 19:00 ч. Възможни пазарни реакции могат да се проявят най-рано в началото на търговията в понеделник.

Въпреки че търговците не очакват скорошно възстановяване на руския газов износ по тръбопроводи към Европа, всяка промяна в санкционния режим срещу руската енергийна индустрия може да се отрази върху глобалните доставки. Въпреки понижението, цените на газа в Европа остават по-високи от тези преди енергийната криза от 2022 г. Континентът вече се снабдява основно чрез внос от САЩ, Катар и други отдалечени държави, като през 2024 г. делът на руския газ е паднал под 20%, според данни на "Блумбърг".

Същевременно Русия се опитва да разшири износа си чрез проекти за втечнен природен газ, част от които са обект на американски санкции. Реализирането на тези проекти може да увеличи глобалната наличност на втечнен газ и да улесни достъпа до него на световния пазар.

Администрацията на Тръмп заяви, че срещата в Аляска е само подготвителен етап към евентуална втора среща, на която може да се включи и украинският президент Володимир Зеленски, заедно с представители на съюзнически страни. Според Тръмп, без постигане на траен мир в Украйна не може да се очаква значителен напредък по отношение на стабилизирането на енергийните потоци.

Американският президент вече е предупредил Москва за сериозни последици, ако не се съгласи на прекратяване на огъня, увеличил е митата за Индия до 50% заради покупките ѝ на руски петрол и настоява Европа да засили вноса на втечнен природен газ от САЩ. ЕС остава ангажиран с плановете си да прекрати изцяло вноса на руски енергоносители до края на 2027 г.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN