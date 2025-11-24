BGN → EUR
Свят Русия и Китай подготвят над 80 съвместни проекта на стойност 200 млрд. долара

Русия и Китай подготвят над 80 съвместни проекта на стойност 200 млрд. долара

Свят

bTV Бизнес екип

Китайски бизнесмени са регистрирали официално 13 000 компании в Русия

Русия и Китай подготвят стартирането на над 80 съвместни инвестиционни проекта, чиято обща стойност се оценява на 200 млрд. долара, заяви специалният представител на президента на Руската федерация по връзки с международни организации за постигане на целите за устойчиво развитие и съпредседател на руско-китайския Комитет за приятелство, мир и развитие Борис Титов, предаде ТАСС.

Той отбеляза, че руското правителство въвежда данъчни стимули за преминаване на китайските партньори от модела „директни доставки при внос“ към локализация на производството на територията на Руската федерация. Като успешен пример за такова сътрудничество Титов посочи автомобилната промишленост, споменавайки проектите Haval, „Москвич“, както и плановете за автомобила „Волга“.

Дума на деня: Ключов партньор

По негови думи през 2025 г. китайски бизнесмени са регистрирали официално 13 000 компании в Русия, което „значително надвишава броя на западните“ компании, работещи на руския пазар.

Тези семейства притежават повече злато, отколкото САЩ, Германия и МВФ взети заедно

Шестият руско-китайски форум на предприемачите се провежда в Сиан (провинция Шънси) от 24 до 25 ноември, пише БТА. Събитието е насочено към практическото разширяване на икономическите връзки между малките и средните предприятия на двете страни, отбелязва ТАСС. 

