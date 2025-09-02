Румъния привлича все повече български туристи, но секторът буксува

Българските туристи предпочитат Букурещ и планинските курорти

През първата половина на 2025 г. Румъния е била посетена от над 37 000 български туристи, като най-търсени са били Букурещ и околните райони. Планинските курорти са привлекли над 6 000 души, докато морските дестинации като Констанца и делтата на Дунав са останали по-слабо предпочитани. Въпреки стабилния интерес България се нарежда едва на 12-о място сред чуждестранните пазари, далеч зад Германия, Италия и Великобритания.

Какво показват числата

Общо 5,7 милиона туристи са посетили Румъния през първите шест месеца на тази година, като едва 19% от нощувките са били реализирани от чужденци. Средната продължителност на престоя остава кратка – около два дни, а най-посещавани са Букурещ, Брашов и Констанца. Въпреки че от януари 2025 г. България и Румъния са в пълноправни членки на Шенген, което улеснява значително пътуванията, секторът показва признаци на забавяне.

През юни пристиганията намаляват с 2,2% на годишна база след временното възстановяване през май, което е показателно, че предизвикателствата пред туристическия сектор остават.

Ефектът от Шенген

Хотелиери и анализатори смятат, че облекченият режим за пътуванията и новите сухопътни маршрути ще стимулират регионалния туризъм.

Националната стратегия за развитие на туризма в Румъния предвижда ръст на чуждестранните посетители от 843 000 през 2021 г. до 2,8 милиона през 2025 г. и 3,6 милиона през 2030 г. Според експерти прогнозите вероятно ще бъдат ревизирани нагоре, когато започне да се виждат реалният ефект от пълноправното членство на страната в шенгенското пространство.

Междувременно хотелската индустрия в Румъния отбелязва смесени резултати. Средната заетост достига 63,2% за първите десет месеца на 2024 г., малко над 63,1% година по-рано, но под 68,4% от 2019 г. Това е сигнал, че нивата на заетост остават по-слаби от тези преди кризата от коронавирус през 2020 г.

За сравнение, в България също има покачване – от 46,3% през 2023 г. до 50,4% през 2024 г., макар че и тези числа са все още под предпандемичните нива.

Предизвикателствата пред туризма

Анализаторите подчертават, че макар данните да показват умерено възстановяване, истинският тест за туристическия сектор в Румъния ще бъде успешното привличане на повече чуждестранни туристи и увеличаването на продължителността на техните престои. За да се осигури устойчив растеж, са необходими целенасочени политики за стимулиране на вътрешното търсене, модернизация на туристическата инфраструктура и активна маркетинг стратегия за румънските дестинации на ключови международни пазари. Само чрез комбиниран подход секторът може да се върне на нивата преди пандемията и да се превърне в стабилен двигател на регионалната икономика, което изглежда сред целите на правителството.

