Роналдо на 41: Какво може да си купи футболистът с богатството си?

Днес, на 5-ти февруари, един от най-известните футболисти - Кристиано Роналдо - навършва 41 години. С нетно богатство, оценявано на около 1,4 млрд. долара, той разполага с финансовата свобода да си позволи и вече притежава изключително луксозни придобивки. Сред тях са частен самолет за над 17 млн. долара, персонализиран Bugatti за повече от 3 млн. долара и имение в Лисабон на стойност над 20 млн. долара. Това състояние му дава възможност да инвестира практически във всеки хиперавтомобил, първокласен имот или дори частен остров, паралелно с участията си в хотелиерството, фитнес индустрията и технологични стартъпи.

Снимка: Reuters

Автомобилната колекция на Роналдо включва редица суперавтомобили, сред които специално изработен Bugatti Chiron за около 3 млн. долара, както и модели на Lamborghini и Ferrari. Самият той е споделял, че е достигнал етап, в който може да си позволи всичко, което пожелае, сравнявайки скъпите автомобили с „обувки“ в личната си колекция.

Недвижимите имоти също заемат ключово място в портфолиото му. Роналдо притежава апартамент за 18,5 млн. долара в Trump Tower в Ню Йорк, вила в Мадрид за 7,1 млн. долара, както и имение на стойност 20 млн. евро в престижния район Quinta da Marinha в Португалия. Тези имоти подчертават предпочитанието му към луксозни локации с глобално значение.

По отношение на пътуванията футболистът разчита на частен самолет Bombardier Global 6500, оценяван на над 17 млн. долара, който му осигурява комфорт и гъвкавост при честите международни ангажименти. Сред по-ексклузивните му притежания са и колекционерски часовници, включително модел на Jacob & Co. за около 128 хил. долара.

Снимка: Reuters

Бизнес империята на Роналдо обхваща инвестиции в Pestana Hotel Group, собствената му марка CR7 (мода и парфюми), веригата клиники за коса Insparya, както и участие в технологични компании. Тези проекти са съсредоточени основно в родната му Португалия и допринасят за общата оценка на активите му от 1,4 млрд. долара.

Наскоро компанията Perplexity също обяви, че Кристиано Роналдо е придобил дял с неразкрит размер в американския стартъп за изкуствен интелект. Bloomberg определи тази сделка, която включва и спонсорско споразумение, като най-известната му инвестиция до момента. Основан през 2022 г., Perplexity беше оценен на 20 млрд. долара през септември и позиционира своя AI продукт за търсене като конкурент на Google.

