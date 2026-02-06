Рисунка на стъпало беше продадена за 23 милиона долара

Оказа се неизвестна досега рисунка на Микеланджело

Неизвестна досега рисунка на стъпало от Микеланджело Буонароти беше продадена на търг. Цената достигна изумителните 23 милиона долара (16,9 милиона британски лири) – повече от десет пъти първоначалната оценка.

Експерти от аукционната къща Christie's казват, че това е рисунка на стъпалото на Либийската сибила, фигура, която Микеланджело по-късно рисува на тавана на Сикстинската капела.

Според Christie's, собственикът на произведението, който не е знаел за стойността му, е представил само снимка за оценка. След подробен преглед се оказа, че е оригинално произведение на един от най-великите художници на Ренесанса.

Андрю Флетчър, глобален директор на отдела за стари майстори в Christie's, описа откритието като „един от най-незабравимите моменти в кариерата ми“.

Рисунка на над 500 години

Малката рисунка на стъпало, която беше продадена, направена с червен тебешир, датира от периода 1511-1512 г. Период, в който Микеланджело се е подготвял да работи върху втората половина на стенописите в Сикстинската капела, включително Либийската сибила, пише сайтът Moj Zbor.

Собственикът, който живее на западното крайбрежие на Съединените щати, каза, че е наследил рисунката от баба си. Рисунката е била предавана в семейството в Европа от края на 18 век.

Специалист в отдела за рисунки на стари майстори в Christie's, Джада Дамен, е използвала инфрачервена рефлектография. На гърба на листа са открити и други рисунки – също в стил, характерен за Микеланджело. След като рисунката е сравнена с оригинал на Микеланджело в музея „Метрополитън“ в Ню Йорк, е заключено, че това е автентичен шедьовър.

Продажбата на произведения на изкуството за астрономически суми не е необичайна в света на луксозните аукциони. През 2017 г. 500-годишна картина на Христос, приписвана на Леонардо да Винчи, беше продадена в Ню Йорк за рекордните 450 милиона долара. През ноември 2025 г. портрет на Елизабет Ледерер от австрийския художник Густав Климт беше продаден за 236,4 милиона долара. Също през ноември 2025 г. сюрреалистична картина на Фрида Кало достигна цена от 54,7 милиона долара, поставяйки рекорд за произведение на жена художничка.

