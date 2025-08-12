1 USD
Свят Революция в храните: Масло от въглерод с вкус на истинско получи подкрепа от Бил Гейтс

Революция в храните: Масло от въглерод с вкус на истинско получи подкрепа от Бил Гейтс

bTV Бизнес екип

Производството не отделя парникови газове

Компания от Илинойс представи революционен начин за производство на масло – без животни, без растения и без растителни масла. Продуктът, разработен от фирмата Savor, се създава от въглерод и вече привлича вниманието на инвеститори, сред които е и Бил Гейтс.

На вид, аромат и вкус то не се различава от традиционното масло, но се произвежда без животни, обработваема земя, торове или вредни емисии, характерни за класическите методи. Целият процес се извършва във фабриките на Savor, разположени в индустриален парк в предградията на Чикаго.

„В момента използвате газ, за да готвите храната си, а ние предлагаме първо да я произведем с този газ,“ казва Кейтлийн Александър, съосновател и изпълнителен директор на компанията.

Технологията на Savor комбинира въглерод и водород, за да пресъздаде веригите от мастни молекули, които обичайно се срещат в животинските и растителните мазнини. Суровините идват от улавяне на въглероден диоксид от въздуха и извличане на водород от вода. След нагряване и окисляване се получава продукт, напомнящ на восък, но със същите мастни молекули, които намираме в телешко месо, сирене или растителни масла.

„Това е храна, която изглежда, има вкус и текстура като масло – но без никакво земеделие. Всъщност съставът е изключително прост – извлечената мазнина, малко вода и щипка натурален аромат и цвят“, подчертава Джордан Байдън-Чарлз от Savor.

Екологичният ефект е впечатляващ: производството не отделя парникови газове, изисква около хиляда пъти по-малко земя в сравнение с традиционното земеделие и не използва палмово масло – една от основните причини за обезлесяване в световен мащаб.

По данни на Savor, 7% от глобалните годишни емисии парникови газове (51 милиарда тона) идват от производството на животински и растителни мазнини. Затова компанията вижда своя метод като най-екологичната алтернатива.

В момента продуктът се предлага основно на ресторанти, пекарни и хранителни производители. За празничния сезон през 2025 г. Savor планира да пусне шоколад, произведен с тяхното масло, а в близките години се очаква иновацията да достигне и масовия пазар.

