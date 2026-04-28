×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1712 BGN
Петрол
109.42 $/барел
Bitcoin
$77,063.0
Последвайте ни
Свят Google започна строителството на мащабен AI център в Индия

Google започна строителството на мащабен AI център в Индия

bTV Бизнес екип

Проектът представлява инвестиционна рамка от 15 млрд. долара за изграждането на цялостна AI екосистема

Технологичният гигант Google даде символичен старт на изграждането на най-големия си център за изкуствен интелект извън Съединените щати с официална церемония в Индия, предаде БГНЕС.

Компанията обяви през октомври 2025 г., че ще инвестира 15 милиарда долара в рамките на пет години за изграждането на огромния комплекс във Висакхапатнам - пристанищен град в югоизточния щат Андхра Прадеш с население около два милиона души, известен още като „Визаг“.

„Днешният ден бележи първия реален етап от най-големия ангажимент на Google към дигиталното бъдеще на Индия“, заяви на церемонията вицепрезидентът по глобалната инфраструктура на компанията Бикаш Коли.

„Проектът представлява инвестиционна рамка от 15 милиарда долара за изграждането на цялостна AI екосистема“, добави той, цитиран от АФП.

„В основата му стои кампус от центрове за данни с гигаватен мащаб, създаден специално за огромните изчислителни нужди на ерата на изкуствения интелект, който ще захранва услуги като Gemini и Google Search.“

Министърът на информационните технологии на щата Андхра Прадеш Нара Локеш подчерта, че е „вълнуващо да започнем това пътешествие към изграждането на най-желания AI и deep-tech център в Индия“.

Висакхапатнам се позиционира и като ключова точка за подводни интернет кабели, свързващи Индия със Сингапур.

„С превръщането на Визаг в международен вход за подводни комуникации ще осигурим важна диверсификация спрямо съществуващите точки в Мумбай и Ченай, ще повишим устойчивостта на дигиталната инфраструктура на Индия и ще подобрим икономическата сигурност“, посочи Коли.

В глобален мащаб центровете за данни се развиват с изключително бързи темпове, движени от необходимостта за съхранение на огромни обеми цифрова информация и за обучение и функциониране на енергоемки AI системи.

„Това е повратен момент за Индия, за Визаг и за Google“, заключи Коли. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Защо българските онлайн търговци губят клиенти в последната секунда?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Защо България е с най-големи загуби на вода в ЕС и какво лято ни очаква?
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата