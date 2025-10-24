1 USD
Свят Те не обичат работата, но имат нужда от нея. Какво да прави безработното Gen Z?

Те не обичат работата, но имат нужда от нея. Какво да прави безработното Gen Z?

Свят

bTV Бизнес екип

Разривът между ценностите на поколението Z и очакванията на работодателите

Съществува значителна разлика между това, което поколението Z ценни, и това, което мениджърите действително търсят при своите служители. Проучване, цитирано от CNBC, показва, че това разминаване е не само осезаемо, но и доста рязко.

Според изследването, трите най-важни ценности за поколението Z са грижата за себе си, автентичността и подпомагането на другите. Работодателите обаче предпочитат служители, които се фокусират върху постиженията, ученето и упоритата работа. Когато се сравнят двете гледни точки, само 2% от представителите на поколението Z споделят приоритетите на своите шефове. В отговор на тези констатации един изпълнителен директор отбелязва: „Това обяснява точно защо не можем да наемаме.“

В този контекст се поставя въпросът: какво трябва да направи „безработният“ представител на поколението Z? Експертите предлагат няколко стратегии.

1. Примирете се с ценността, която отдавате на богатството

Признаването на личните финансови приоритети е ключово за кариерното планиране. Студентите често не са честни относно връзката си с парите. Устойчивите кариерни решения изискват яснота по въпроса колко пари са необходими, за да се почувства човек удовлетворен – от „една хубава ваканция“ до „частен хеликоптер“.

Според проучвания, 42% от поколението Z смятат богатството за средно ценно, 35% го оценяват по-ниско, а 23% – по-високо. След като се определи личната позиция по този въпрос, е възможно да се вземе информирано решение дали да се стреми към малкия процент служители, чиито ценности съвпадат с тези на работодателите, или да търси алтернативни пътища.

Следващото поколение милионери ще бъдат водопроводчици и електротехници

2. Присъединете се към или създайте компания, която отговаря на вашите ценности

Една от стратегиите за съвместяване на работа и лични ценности е изборът на компания, която вече подкрепя тези ценности. Това може да са организации, които акцентират върху благосъстоянието на служителите, автентичността и взаимопомощта. Важно е обаче да се има предвид, че такива компании често привличат голям брой кандидати, което изисква отлично мотивационно писмо и първокласна автобиография.

Предприемачеството е друг вариант. Създаването на собствена компания позволява да се изградят работни култури, съобразени с личните ценности. Въпреки изтощителния характер на този път, той предлага най-пряката възможност за живеене според собствените принципи.

Детската железница в Будапеща: Какво е да пътувате с влак, уплавляван от ученици?

3. Сключете сделка със себе си за десетилетие

Понякога временното потискане на личните ценности може да бъде стратегическо решение. Ако намирането на работа е спешно, а богатството и балансът са дългосрочен приоритет, поколението Z може да се фокусира върху постиженията и трудолюбието за определен период. Препоръчва се ангажимент за значителен период, например десет години, за да се видят реални резултати, без ежедневни съмнения и колебания.

