Те не обичат работата, но имат нужда от нея. Какво да прави безработното Gen Z?

Разривът между ценностите на поколението Z и очакванията на работодателите

Съществува значителна разлика между това, което поколението Z ценни, и това, което мениджърите действително търсят при своите служители. Проучване, цитирано от CNBC, показва, че това разминаване е не само осезаемо, но и доста рязко.

Според изследването, трите най-важни ценности за поколението Z са грижата за себе си, автентичността и подпомагането на другите. Работодателите обаче предпочитат служители, които се фокусират върху постиженията, ученето и упоритата работа. Когато се сравнят двете гледни точки, само 2% от представителите на поколението Z споделят приоритетите на своите шефове. В отговор на тези констатации един изпълнителен директор отбелязва: „Това обяснява точно защо не можем да наемаме.“

В този контекст се поставя въпросът: какво трябва да направи „безработният“ представител на поколението Z? Експертите предлагат няколко стратегии.

1. Примирете се с ценността, която отдавате на богатството

Признаването на личните финансови приоритети е ключово за кариерното планиране. Студентите често не са честни относно връзката си с парите. Устойчивите кариерни решения изискват яснота по въпроса колко пари са необходими, за да се почувства човек удовлетворен – от „една хубава ваканция“ до „частен хеликоптер“.

Според проучвания, 42% от поколението Z смятат богатството за средно ценно, 35% го оценяват по-ниско, а 23% – по-високо. След като се определи личната позиция по този въпрос, е възможно да се вземе информирано решение дали да се стреми към малкия процент служители, чиито ценности съвпадат с тези на работодателите, или да търси алтернативни пътища.

2. Присъединете се към или създайте компания, която отговаря на вашите ценности

Една от стратегиите за съвместяване на работа и лични ценности е изборът на компания, която вече подкрепя тези ценности. Това може да са организации, които акцентират върху благосъстоянието на служителите, автентичността и взаимопомощта. Важно е обаче да се има предвид, че такива компании често привличат голям брой кандидати, което изисква отлично мотивационно писмо и първокласна автобиография.

Предприемачеството е друг вариант. Създаването на собствена компания позволява да се изградят работни култури, съобразени с личните ценности. Въпреки изтощителния характер на този път, той предлага най-пряката възможност за живеене според собствените принципи.

3. Сключете сделка със себе си за десетилетие

Понякога временното потискане на личните ценности може да бъде стратегическо решение. Ако намирането на работа е спешно, а богатството и балансът са дългосрочен приоритет, поколението Z може да се фокусира върху постиженията и трудолюбието за определен период. Препоръчва се ангажимент за значителен период, например десет години, за да се видят реални резултати, без ежедневни съмнения и колебания.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN