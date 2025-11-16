Ето кой е плажът от известния тапет на Windows

Мъж открива реалното местоположение на емблематичния тапет

Ден след ден милиони хора по целия свят отварят лаптопите си и включват компютрите си, за да се изправят пред един и същ скрийнсейвър. Някои хора се опитват да персонализират екрана със собствени снимки, но често потребителите просто приемат какъвто и тапет да им е представен и продължават с деня си.

Известното изображение

В началото на операционната система Windows, потребителите свързваха марката с класическия тапет с вълнообразните зелени хълмове и синьо небе. С течение на времето обаче бяха представени нови и разнообразни изображения, като едно от тях беше снимка, направена в пещера.

Това конкретно изображение е изключително пленително. Показва как слънчева светлина нахлува в тъмната пещера. Гледката от пещерата е насочена към плаж и океан, където от водата стърчат две големи скални образувания.

Плажът изглежда великолепно тих и уединен, което кара много хора да си пожелаят да могат да влязат направо в картината и да се насладят на спокойствието. Оказва се, че за един човек това желание става реалност. Един мъж успява да посети точно този плаж и споделя видеоклип, документиращ преживяването му на мястото.

Видеото показва двете разпознаваеми скали, стърчащи от водата, а той дори предлага на хората по-голяма гледка, като насочва камерата към задната част на пещерата.

„Той намери тапета на Windows 10“, пише един потребител в Х, когато видеото беше споделено онлайн.

Подобно видео е споделено и в Reddit , където един човек се шегува: „Не го разпознавам без активационния воден знак в долния десен ъгъл.“

Къде се намира?

Може да не успеете да видите водния знак в реалния живот, но ако искате да видите повече от плажа, можете да го намерите сами - просто първо трябва да пътувате до Нова Зеландия. Пещерата се намира на плажа Уарарики, в северния край на главния южен остров на страната.

Всъщност това се е превърнало в тема за разговори за местните жители, както каза пред The Washington Post Гленда Кайл, мениджър по резервации и офис на Wharariki Beach Holiday Park: „Когато хората питат къде са [нашите къмпинги], ги питам дали са виждали началната снимка на плажа в Windows 10.“

Кайл обяснява, че когато хората казват, че са видели снимката, тя отговаря: „Ами това е плажът [на 20 минути] пеша от нашия парк.“

