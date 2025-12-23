BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.66524 BGN
Петрол
60.94 $/барел
Bitcoin
$88,108.7
Последвайте ни
1 USD
1.66524 BGN
Петрол
60.94 $/барел
Bitcoin
$88,108.7
Свят Проучване показва, че когато богатите парадират със средствата си, неравенството се усеща по-силно

Проучване показва, че когато богатите парадират със средствата си, неравенството се усеща по-силно

bTV Бизнес екип

В България данните за неравенство са най-високи

През последните години неравенството между състояноето на различните хора се задълбочава сериозно. Днес по-малко от 60 000 от най-богатите хора на планетата притежават повече богатство от половината от световното население, взето заедно. Този глобален елит, представляващ едва 0,001% от хората, разполага с три пъти повече ресурси от най-бедните 50%.

Снимка: iStock

Ново изследване на екип от Лондонското училище по икономика (LSE) разглежда фактор, който допълнително изостря неравенството. Според учените повечето хора не го възприемат ясно в ежедневието си и затова трудно осъзнават реалните му мащаби. Хората като цяло имат много неточна представа за неравенството в обществото“, обяснява пред Euronews Милена Цветкова, съавтор на проучването, като посочва, че абстрактни показатели като коефициента на Джини рядко говорят нещо на средностатистическия човек.

Коефициентът на Джини измерва неравенството в доходите по скала от 0, което означава пълно равенство, до 1 крайна концентрация на богатство. Данните на Европейската комисия показват, че в ЕС България има най-висока стойност – 0,384, докато Словакия е с най-ниска – 0,217. Германия, Франция и Италия се движат около средните стойности, като Италия показва малко по-високо неравенство спрямо останалиБъте големи икономики. Въпреки това, подобни числа често остават далечни и трудно приложими за хората извън статистическите среди.

Проучването подчертава, че изкривеното възприятие се дължи най-вече на социалната сегрегация. Хората обикновено се движат в кръгове от други с подобни доходи приятели, колеги и съседи и на база на това правят обобщения за цялото общество. Често приемаме, че всички живеят приблизително като нас и така подценяваме реалното неравенство“, казва Цветкова. Когато липсва редовно пряко наблюдение на големите разлики, хората са по-малко склонни да настояват за промени или преразпределение.

Злато, сребро, кафе: Това са рекордните цени през 2025 г. (ОБЗОР)

За да изследват този ефект, учените провеждат онлайн експеримент с 1440 участници, разпределени в малки групи и случайно определени като богати“ или бедни“. В зависимост от това колко видимо е било богатството в тяхната социална мрежа“, резултатите са рязко различни. Когато по-бедните виждат основно други бедни, те подценяват мащаба на неравенството, гласуват за по-ниски данъци и въпреки по-лошите резултати остават по-доволни. Когато обаче са изложени на ясно видимо богатство, те настояват за по-силно преразпределение, но изпитват по-голямо чувство за несправедливост.

Изследването заключава, че видимостта на богатството може да увеличи подкрепата за преразпределение, но често води и до по-силно социално напрежение. След пандемията от COVID-19, когато за кратко границите между социалните групи сякаш се размиха, демонстрациите на лукс временно намаляха. Днес обаче показното богатство отново излиза на преден план от шумни сватби на знаменитости до ексклузивни частни събития. Хората виждат това“, казва Цветкова. И то неминуемо влияе на начина, по който възприемат неравенството.“

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата