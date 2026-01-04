Проучване: Хората не могат да различат лица, генерирани от изкуствен интелект

Фалшивите лица често изглеждат по-убедителни от истинските

Изкуственият интелект вече не само залива интернет с фалшиво съдържание, но и става все по-труден за разпознаване, пише New York Post. Проучване, публикувано в научното списание Royal Society Open Science, разкрива тревожна тенденция – фалшивите лица често изглеждат по-убедителни от истинските. Според него без специално обучение хората не могат надеждно да различат човешки лица от изображения, генерирани от изкуствен интелект.

Учените посочват, че модерните алгоритми могат да създават изключително реалистични синтетични образи, които имат потенциал да бъдат използвани за измами, манипулации и разпространение на дезинформация. През последните месеци в социалните мрежи вече се появиха случаи на фалшиви лекари и експерти, създадени с помощта на изкуствен интелект, които подвеждат потребители с неверни съвети.

Изследването показва, че дори хора с изключителни способности за разпознаване на лица често се затрудняват да установят кое е реално и кое – не. В много случаи участниците в експериментите разпознават по-малко от половината фалшиви изображения, което подчертава мащаба на проблема.

Все пак учените откриват и възможно решение. Кратко обучение от няколко минути значително подобрява способността на хората да разпознават изкуствено генерирани лица, като ги учи да обръщат внимание на дребни, но показателни несъответствия – неестествена текстура на кожата, странна линия на косата или анатомични неточности. Обучените участници не само дават по-точни отговори, но и отделят повече време за анализ.

Според изследователите подобни умения ще стават все по-необходими в свят, в който границата между реално и изкуствено съдържание бързо се размива. В условията на нарастваща дезинформация и дигитални измами способността да разпознаваме изкуствения интелект се превръща в ключов елемент от дигиталната грамотност.

