QR кодовете и биометричните данни ще станат основен метод за плащане в Русия

Биометричните методи за плащане вече се използват в обществения транспорт

QR кодовете и биометричните технологии с голяма вероятност ще се утвърдят като водещи инструменти за безкасови разплащания в Русия през следващите години. Това заяви в интервю за агенция ТАСС Алла Бакина, директор на дирекция „Национална платежна система“ в „Банк России“, която изпълнява функциите на централна банка на страната, цитира БТА.

Снимка: Getty Images / iStock

По думите ѝ именно QR кодовете и биометричните данни ще заемат централно място в развитието на платежните методи, като темпът на разпространение на всеки от тях зависи пряко от нивото на обществено доверие. Бакина припомни, че и платежните карти в началото са били посрещнати със скептицизъм, но с времето са станали масово използвани, а подобен процес се очаква и при биометричните решения.

Тя подчерта, че с увеличаването на доверието към биометричните технологии тяхното приложение в разплащанията ще продължи да се разширява. Според нея вече могат да се наблюдават първите, макар и все още начален етап, но стабилни и последователни стъпки към по-широкото им внедряване в ежедневието.

Бакина отбеляза още, че биометричните методи за плащане вече се използват в обществения транспорт, като практиката не се ограничава само до Москва. По данни на централната банка няколко милиона души редовно прибягват до такива технологии, като месечният брой на плащанията чрез т.нар. биометоди достига до 20 милиона трансакции.

Въпреки че този обем все още не представлява водещ дял спрямо всички безкасови операции в страната, става дума за значителен брой плащания. Според оценките на „Банк России“ делът на разплащанията чрез QR кодове, биометрични данни и други безкартови решения може да надмине 20–25% от всички безкасови трансакции в Русия до 2030 година.

