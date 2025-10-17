Производството на италианска паста е застрашено заради митата на Тръмп

Министерството на външните работи на Италия нарече митата „непропорционални“

Изправени пред сериозната заплаха от високи американски мита, италианските производители на паста се надяват на политическа намеса, която да им помогне да избегнат дългите съдебни процеси. След завръщането на Доналд Тръмп на президентския пост в САЩ, търговските напрежения рязко се засилиха, а секторът за производство на паста в Италия усеща силен натиск и изолация.

На 4 септември американското Министерство на търговията обяви предварителни мита от 91,74% върху 13 италиански марки паста, които, ако бъдат потвърдени, ще влязат в сила от януари 2026 г. Това би ударило сериозно италианския износ, който през 2024 г. е достигнал почти 700 милиона евро само към САЩ, цитира Euronews.

Случаят привлече общественото внимание едва наскоро, след като първоначално беше пазен в сянка. Основата на този спор датира още от 1996 г., когато американски компании обвиниха италианските производители в дъмпинг – продажба на по-ниски цени в САЩ в сравнение с вътрешния им пазар. Оттогава италианската паста е обект на различни мита, но никога в такъв мащаб. С добавените вече съществуващи 15% мита за внос от ЕС, общата тежест може да достигне 106,74%, което според индустрията е непоносимо.

Две от засегнатите компании, „Гарофало“ и „Ла Молисана“, вече са започнали съдебни процедури срещу решението. И макар италианското правителство и Европейската комисия да се ангажират с темата, възможностите им за действие остават ограничени, тъй като това се разглежда предимно като правен, а не политически въпрос. Министерството на външните работи на Италия нарече митата „непропорционални“ и се включи в процеса като „заинтересована страна“.

От страна на ЕС, вниманието към случая е повишено, особено на фона на скорошното търговско споразумение от юли, което ограничава американските мита върху европейски стоки до 15%. Все още не е ясно дали пастата ще попадне сред приоритетите на ЕС, тъй като в момента се водят преговори за премахване на 50% мита върху европейската стомана и евентуални изключения от вече действащите тарифи. Според представител на ЕС, действията на САЩ в този случай попадат в рамките на позволените антидъмпингови механизми, според правилата на Световната търговска организация.

