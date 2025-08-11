1 USD
Производителят на яйцата "Фаберже" е продаден за 50 млн. долара

Производителят на яйцата "Фаберже" е продаден за 50 млн. долара

bTV Бизнес екип

Приходите от сделката ще се използват за капитализиране на миннодобивна дейност

Gemfields Group обяви в понеделник, че е продала Fabergé Ltd — производителя на прочутите бижутерски яйца "Фаберже" — на SMG Capital за 50 милиона долара. Това се случва в момент, когато компанията, специализирана в добива на цветни скъпоценни камъни, засилва усилията си за оптимизиране на бизнеса.

Продажбата слага край на прегледа на  бизнеса, започнат от Gemfields в края на миналата година. Групата придоби бижутерската фирма през 2012 г. с цел да развие бизнеса си с камъни и да използва марката за популяризиране на своите бижута.

Тези уреди продължават да консумират електричество, когато са изключени

Fabergé, която произвежда и луксозни бижута, часовници и изделия по поръчка, е основана от Густав Фаберже през 1842 г. и е най-известна с успеха на 50-те инкрустирани със скъпоценни камъни яйца, поръчани от руската императорска фамилия от 1885 до 1916 г.

България и още 7 държави все още нямат законодателство за киберсигурност в ключови сектори

Руската революция слага насилствено край на династията Фаберже, когато болшевиките конфискуват работилниците, закриват цялото производство и семейството бяга. Марката бе възродена през 2009 г. с първата си колекция от 1917 г. насам.

Gemfields обяви в понеделник, че ще използва приходите от сделката за капитализиране на миннодобивната си дейност в Мозамбик и Замбия.

