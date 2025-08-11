България и още 7 държави все още нямат законодателство за киберсигурност в ключови сектори

Това ги излага на риск от потенциални правни действия

България, Франция, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Испания и Швеция все още не са приели законодателство за киберсигурност в критични сектори, близо година след изтичането на крайния срок, поставен от ЕС. Това ги излага на риск от потенциални правни действия, съобщава Euronews.

Директивата за мрежова и информационна сигурност (МИС2), приета през 2022 г., цели да защити ключови сектори като енергетика, транспорт, банково дело, водоснабдяване и цифрови инфраструктури от сериозни киберинциденти.

Държавите членки трябваше да транспонират тези правила в националното си законодателство до 17 октомври 2023 година.

През май Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу 19 държави членки за неизпълнение на задълженията си. Те получиха срок от два месеца да предприемат необходимите мерки, след изтичането на който Комисията можеше да сезира Съда на Европейския съюз.

Единадесет държави членки вече са изпълнили задълженията си, но останалите осем все още са изправени пред възможността от допълнителни мерки от страна на Европейската комисия.

Говорител на институцията заяви пред Euronews, че Комисията „следи какви действия предприемат държавите членки“ и „след като ги оцени, ще предложи или прекратяване на процедурата, или при липса на задоволителен отговор — следващите стъпки по процедурата за нарушение“.

Според директивата МИС2, при сериозен киберинцидент компаниите трябва да уведомят властите в рамките на 24 часа и да подадат подробен доклад за случилото се до 72 часа. Ако не спазят тези срокове, рискуват глоби до 10 милиона евро или до 2% от оборота си – в зависимост кое е по-голямо.

