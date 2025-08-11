Приходите от туризъм в Турция се повишават с 8.4% до 16.2 млрд. долара през второто тримесечие

Въпреки това страната привлече по-малко чужди туристи през юни – 5.8 млн. спрямо 5.9 млн. преди година

Приходите от туризъм в Турция достигнаха 16,2 млрд. долара през второто тримесечие на 2025 г., показват данни на Турския статистически институт (Turkstat). Ръстът на годишна база е 8,4%. Приходите от чуждестранни посетители също отбелязват сходно темпо на нарастване – 8,2% спрямо същия период на миналата година.

Броят на туристите се е увеличил с 2% за тримесечието, като разходите на човек са скочили с 6,1% до 981 долара. Средните разходи на вечер на турист достигат 110 долара – ръст от 8,9%. Турските граждани, живеещи в чужбина, са представлявали 16,3% от всички посетители. Важно е да се отбележи, че най-голям дял от приходите формират пакетните турове – 31%, следвани от разходите за храна и напитки (19,4%) и международния транспорт (12,8%).

Слаб юни за туризма

Въпреки ръста на приходите през тримесечието юни донесе спад от 1,5% на годишна база на броя на чуждестранните туристи, които са били 5,8 млн., показват данни на Министерството на туризма на страната. Това е четвъртият месечен спад от началото на годината. Сред основните причини се посочват поскъпването на турската лира, което намалява ценовата конкурентоспособност, вътрешнополитическото напрежение около ареста на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу и войните в Близкия изток.

Европейските пазари увеличават дела си с 1,2% и държат водеща позиция с 52% от общия брой посетители. Страните от Общността на независимите държави (ОНД) са на второ място с 27,1%, а азиатските пазари – с 12,4%, като последните отбелязват рязък спад от 19,4% заради геополитическите сътресения в региона. В категориите по държави Русия е водещ пазар с 15,4% от всички туристи, а Германия, Великобритания, Полша и България заедно формират 30,2% от пристигащите.

Турците харчат повече в чужбина

Пътуванията на турски граждани извън страната са намалели с 0,5% на годишна база, но разходите им в чужбина са скочили с 41,1% до 2,8 млрд. долара. Индивидуалните разходи възлизат на 1,9 млрд. долара, а останалата сума е от пакетни туристически услуги. Средният разход на човек се е увеличил с 41,9% до 936 долара.

Първото полугодие – под очакванията

Общо 21,4 млн. туристи са посетили Турция през първото полугодие – спад от 1,1% спрямо миналата година, когато е бил отчетен ръст от 10,3%. Само за периода януари–май намалението е 1%, което е рязък контраст с ръста от 12,5% през 2024 г.

Въпреки това правителството запазва амбициозната цел за 2025 г. – 64 млн. туристи и 64 млрд. долара приходи от туризъм. Според анализатори обаче постигането й изглежда все по-труднопостижимо. Освен това се отбелязва, че данните на Turkstat включват и транзитни пътници в статистиката за туризма и приходите, което може да завишава реалните показатели за броя туристи и техните разходи, без да се отчита реалната заетост в хотели и курорти.

*Цветан Кръстев

