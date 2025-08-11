Tesla планира да доставя електроенергия за британски домакинства и компании

Компанията разработва също и фотоволтаични системи

Tesla, компанията на Илон Мъск за електрически превозни средства, се готви да доставя електроенергия на британските домакинства и компании, информира CNBC.

Базираната в щата Тексас компания официално е подала заявлението си за лиценз за доставка на електроенергия до британския енергиен регулатор Ofgem в края на миналия месец, според съобщение на уебсайта на регулатора.

Ако получи лиценза, Tesla ще може да се конкурира с големите фирми, които господстват на енергийния пазар във Великобритания още от идната година.

Заявлението е подадено от Tesla Energy Ventures, дъщерно дружество на Tesla и е подписано от Андрю Пейн, ръководещ европейските енергийни операции на фирмата.

Tesla, която е известна като един от водещите световни производители на електрически превозни средства, разработва също и фотоволтайчни системи и технологии за съхранение на енергия чрез батерии.

Компанията на Мъск вече има доставчик на електроенергия в щата Тексас – Tesla Electric. Услугата, която стартира през 2022 г., позволява на клиентите да оптимизират потреблението на енергия, като им се заплаща генерираната енергия, която са генерирали към мрежата.

Заявлението на Tesla за получаване на лиценз за доставка на електроенергия за британските домакинства идва в момент, когато компанията е изправена пред спад на продажбите на електромобили в Европа, предаде БТА.

Данни, публикувани миналата седмица от Общността на производителите и търговците на автомобили (SMMT) във Великобритания, показват, че продажбите на нови автомобили Tesla са намалели с близо 60 на сто до 987 бройки миналия месец в сравнение с 2462 преди година.

Междувременно в Германия продажбите на автомобили Tesla са се понижили до 1110 бройки през юли, което е с 55,1 на сто по-малко, отколкото през същия месец на 2024 г.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN