Приходите на Ирак от петрол са се сринали с над 70% спрямо февруари

Ирак e една от страните основателки на петролния картел ОПЕК

Приходите на Ирак от износ на петрол през март са намалели с над 70% спрямо февруари.

Директорът на иракската Държавна организация за търговия с петрол SOMO Али Низар заяви, че през март страната е "реализирала приходи в размер на близо 28% спрямо предходния месец февруари".

Като една от страните основателки на петролния картел ОПЕК Ирак е силно зависим от износа на петрол, припомни БГНЕС. Преди войната по-голямата част от суровината се изнасяше през стратегическия Ормузки проток, който сега на практика е блокиран заради ирански атаки и заплахи.