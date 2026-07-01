Превъоръжаването в Европа поддържа 195 000 работни места в САЩ

Поръчките за американско оръжие от Европа на стойност 300 млрд. долара

Превъоръжаването в Европа поддържа 195 000 работни места в американската отбрана чрез поръчки за оръжие на стойност 300 милиарда долара. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в интервю за "Файненшъл таймс" като представи икономически аргументи в полза на Доналд Тръмп да остане ангажиран с Алианса преди срещата на върха следващата седмица.

Мащабното нахлуване на Русия в Украйна и искането на Тръмп Европа да харчи повече за оръжия или рискува да загуби американската военна защита стимулираха рязко увеличение на разходите за отбрана, въпреки че променливото отношение на американския президент към НАТО накара много европейски столици да се притесняват дали могат да разчитат на Вашингтон за своята сигурност.

В интервюто за "Файненшъл таймс" генералният секретар на НАТО приветства нарастващите европейски разходи за отбрана за американски оръжия, както за обновяване на дълго пренебрегваните им армии, така и за подкрепа на Украйна, съобщи БНР.

Марк Рюте каза, че има "общо 300 милиарда долара неизплатени поръчки за европейски и канадски продажби от САЩ през следващите няколко години", което поддържа почти 200 000 работни места в Америка, но той също така призова военните производители от двете страни на Атлантика да използват увеличението от 250 милиарда долара на разходите за оръжия през последните две години, за да ускорят производството и да не повишават цените.

Американски представители предупредиха европейските столици за сериозни забавяния на доставките на оръжие, тъй като войната срещу Иран драстично намалява американските запаси и пренасочва производството към съюзниците на Вашингтон в Персийския залив.

Рюте изтъкна, че макар и в Европа да има силна отбранителна индустриална база, която увеличава производството си, американската отбранителна индустриална база си остава изключително важна за цялостната възможност на НАТО за възпиране.

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