Предпочитам вкусна храна и да живея по-кратко: С какво се храни най-богатият човек в света?

Илон Мъск не спазва строги диети, но в миналото се е опитвал да прави по-здравословни избори

Илон Мъск – визионер, милиардер и човек на противоречията – не само променя индустрии, но и разчупва представите за здравословно хранене, пише Medium. Създателят на Tesla и SpaceX демонстрира своята ексцентричност и на масата.

„Предпочитам да ям вкусна храна и да живея по-кратко“, призна той през 2020 г. в подкаста The Joe Rogan Experience. А в X веднъж дори призна, че закусва поничка всяка сутрин.

Как се храни най-богатият човек на света?

Илон Мъск не спазва строги диети, но в миналото се е опитвал да прави по-здравословни избори, като да намали въглехидратите и захарта.

Всекидневната поничка за закуска обаче си остава част от менюто му. Той признава и за своята страст към месото, като голяма част от храненията му са месо и картофи. Минималното количество зеленчуци, което консумира, също противоречи на общоприетите насоки за здравословно хранене.

Любимите му храни включват суши, стек, шоколад, кафе и диетична кола без кофеин. Финансовата свобода на милиардера му позволява да разчита на лични готвачи, нутриционисти и персонални треньори.

Луксът на неограничените възможности

Финансовото състояние на Мъск му осигурява уникални привилегии за здраве, включително възможността да си позволява всякакви съставки и ястия, лични готвачи, нутриционисти и персонални треньори. Тази финансова сигурност премахва притесненията за разходи за здравеопазване – лукс, недостъпен за повечето хора. Това е и може би отговорът защо най-богатият човек на света може да си позволи да закусва поничка.

