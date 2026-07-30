Пожарите във Франция са засегнали 40 000 компании

В тях работят около 200 000 работници

Докато Испания започна да отменя евакуациите в пострадали от пожари райони край Мадрид, Франция продължава да се бори с един от най-тежките горски пожари за последните десетилетия. Огнената стихия в района Жиронд нанесе сериозни щети на бизнеса и наруши работата на хиляди компании, съобщи "Евронюз".

Търговско-промишлената палата Бордо-Жиронд съобщи, че около 40 000 предприятия са били пряко или косвено засегнати от пожара и евакуационните мерки. По оценки на нейния председател Патрик Сеген това засяга около 200 000 работни места.

„Изживяваме безпрецедентна ситуация. Това е мини-Ковид - икономическа катастрофа за бизнеса, който вече е наказан от настоящата икономическа обстановка“, заяви Сеген.

Френското икономическо министерство изчислява, че около 130 000 служители не са могли да работят заради пожарите. Засегнатите компании търсят помощ за проблеми с паричните потоци, отсрочване на кредити и данъчни плащания, застрахователни искове и временна безработица.

Пострадал е и туристическият сектор, като някои компании, които реализират до 80% от годишните си приходи през летния сезон, са изправени пред сериозни затруднения. 38 къмпинга и туристически зони са били евакуирани, а около 4000 туристи са били изведени от места за настаняване в Лакано.

Френското правителство вече обяви извънредна подкрепа за бизнеса в засегнатите райони Жиронд, Ланд и Вар. Компаниите, засегнати от евакуации, ще могат да използват схемата за частична безработица.

Междувременно операторът на електропреносната мрежа RTE предприе мерки за защита на инфраструктурата, като временно изключи някои линии и подстанции, за да улесни работата на пожарникарите.

Към сряда следобед (29 юли) пожарът остава стабилизиран, но не е напълно овладян, предаде БТА. Около 42 000 хектара са изгорели, а над 220 000 души са били евакуирани от началото на стихията. Около 60 000 жители вече са получили разрешение да се върнат по домовете си.