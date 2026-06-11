Построиха най-голямата слънчева ферма в света в пустинята, след което доведоха 20 000 овце, за да я спасят

Фабриката е по-голяма от средностатистическия град

Човек би очаквал, че един мегапроект за слънчева енергия, обхващащ парче от високопланинския пустинен масив, ще бъде лоша новина за хората, чиито овце пасат там. Ограждане на земята, инсталиране на няколко милиона панела, преместване на местното население - това е стандартният сценарий за всичко от комунален мащаб.

Това, което се случва в комплекса Талатан в Цинхай, на североизточния край на Тибетското плато, е точно обратното. Три години след като панелите бяха инсталирани в индустриален мащаб, овчарите водят повече овце към повече трева, отколкото преди началото на строителството, пише N1.

Фабрика, по-голяма от средностатистическия град

„Талатан“ се намира в окръг Гонгхе, Тибетска автономна префектура Хайнан, а мащабът му е наистина умопомрачителен. Разработен от „Хуанхе Хидропауър“, дъщерно дружество на Държавната инвестиционна корпорация за енергетика, комплексът се смята за уникално съоръжение и е обявен за най-голямата слънчева електроцентрала в света, както по площ, така и по мощност, съобщава „Синхуа“.

Инсталираният капацитет нараства бързо. Според данни на китайското правителство до средата на 2024 г. той е бил около 8430 мегавата, а до 2026 г. се твърди, че комплексът е имал около 21 гигавата, произвеждайки повече от 18 000 гигаватчаса годишно. След завършването му, фотоволтаичният парк се планира да покрие 609 квадратни километра с повече от 7 милиона панела и над 60 отделни слънчеви оператора в рамките на едно и също пространство.

Една част от този клъстер, фотоволтаичният парк Гунгхе с площ от приблизително 64 квадратни километра, е частта, която учените са изследвали най-много. Това е районът, където се е случило странното нещо.

Как в пустинята е пораснала трева

Преди строителството районът на Талатан е бил беден по почвата. Китайските държавни медии съобщават, че 98,5% от земята е пясък и пастирите са прегонвали стадата си на големи разстояния всяка година, само за да намерят достатъчно трева, за да ги поддържат живи. След това се появили панелите, а с тях и парниковият ефект на нивото на земята.

По-малко пряка слънчева светлина върху земята означава по-малко изпарение. Екипите по поддръжката периодично мият панелите и отпадъчните води капят в земята. Скоростта на вятъра намалява, защото редовете действат като ветрозащитни прегради.

Цифрите на оператора са убедителни. Собствените му данни от дистанционно наблюдение, от съвместно проучване с Технологичния университет в Сиан, твърдят, че скоростта на вятъра е спаднала с 50%, изпарението от почвата е намаляло с около 30%, а растителната покривка е достигнала 80% за период от три години.

Това са данните, публикувани от комуналните компании, но рецензирана оценка в списание Scientific Reports , проведена от изследователи от Технологичния университет в Сиан и Университета Цинхай, установява, че условията в планинската верига Гунгхе са значително по-добри от околната пустиня по отношение на почвена влажност, растителност и микробен живот, като се заключава, че строителството е оказало „положително въздействие върху екологичната среда“. Тревата се е възстановила достатъчно, за да започне да засенчва модулите.

Овцете и тревата

Тук отново се намесват овчарите. Тревата, растяща на повече от метър под панела, намалява производството и представлява опасност. На някои места тя е пораснала над метър височина, достатъчно висока, за да блокира панелите и да намали енергийната ефективност, според служители на местния индустриален парк. Вместо да плаща на екипи да я косят или да пръскат хербицид близо до питейна вода, операторът сключва сделки със съседните села: доведете овцете си, оставете ги да пасат тревата безплатно.

Инженерството е написано около животните. Техниците разшириха разстоянието между редовете панели от три на пет метра и увеличиха височината на монтаж от 50 сантиметра до между 1,5 и 1,8 метра, така че овцете да могат да ходят отдолу, без да се навеждат. Първите панели от 2012 г. бяха твърде ниски; по-новите не са.

Графикът за паша сега изглежда така:

Свободната паша продължава от юни до октомври всяка година. Приблизително 66 квадратни километра пасища, собственост на компанията, в рамките на оградата са отворени за животновъди. Префектурата инсталира 32 фотоволтаични еко-пасища и 56 централизирани пасищни зони. 18 близки села прекарват през парка над 20 000 овце всяка година. Годишното производство на трева е 110 000 тона, а един местен служител го е оценил на 118 000 тона, което е достатъчно за изхранване на 200 000 овце.