„Посетих 197 държави, тази беше най-лошата, треперех от страх“

"Филиалът на Ал Кайда“, Ал-Шабаб, действа там

Дрю Бински е прекарал последните десет години в опити да посети всяка страна по света и е споделял своите „пътеписи“ в YouTube със своите 5,7 милиона абонати. Досега е натрупал над един милиард гледания.

Във видеоклип, озаглавен „Пет места, където се чувствах най-несигурен като пътешественик“, американският блогър разкри, че Могадишу, столицата на Сомалия, е най-лошото място, което е посещавал.

Описвайки Могадишу като „окаяно“, Дрю казва, че градът „няма правила, няма закони“. Той добави, че „филиалът на Ал Кайда“, Ал-Шабаб, действа там, което го прави „много, много страшно“ място за пътуване.

„Всеки път, когато напускате хотела, трябва да имате конвой отпред и зад себе си с четирима войници в бронежилетки с огромни АК-47 в ръце, които трябва да разузнаят района, преди да тръгнете“, обясни той.

Другите четири града в списъка са: Конакри (Гвинея), Кандахар (Афганистан), Порт о Пренс (Хаити) и Триполи (Либия), съобщава Daily Mail.

Описвайки Конакри като „най-малко любимото си място в Западна Африка“, Дрю разказа как се е разхождал из столицата по-малко от десет минути, преди да бъде спрян от двама полицаи. Той също е бил там по време на преврата, казва, че е било „пълен хаос“ и „много враждебно“.

А за Кандахар, града, където са основани талибаните в Афганистан, той казва, че е „много опасно място“ и разказва как е видял „големи комплекси с бодлива тел“.

„Просто можеш да усетиш напрежението във въздуха“, обяснява той. Въпреки че отбеляза „готини и традиционни пазари“, той казва, че през цялото време се оглеждаш зад себе си.

Той описва столицата на Хаити, Порт о Пренс, като „пълен хаос“. Обясни как е влязъл в „контролирана от банди зона“ близо до летището с екскурзовод и му е било казано да прибере фотоапарата.

„Бандитите, които контролираха района – трябваше да ги подкупя. Гангстери с големи оръжия в джобовете ме водят наоколо.“

Крайната дестинация в списъка на Бински е Триполи в Либия, който той посещава през 2018 г.

„Чувал съм, че е по-безопасно през последните няколко години, но през 2018 г. заспах от звука на бомби в хотелската си стая.“

Дрю си спомня, че леглото му „буквално се е тресло“, но персоналът на хотела го отхвърли, казвайки, че се е случило „на километри разстояние“. Той добави, че е било „много трудно“ да се излиза навън без полицията, която не е свикнала с туристи.

„Чувал съм, че е по-лесно да се отиде в Либия в днешно време и е по-отворена без гражданската война, така че се надявам да я посетя отново“, добави той.

Всички споменати дестинации в списъка са държави, до които FCDO в момента съветва да не се пътува, съобщава Nova.rs.