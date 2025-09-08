Популярна верига кафенета обновява визията си в 1000 обекта

Компанията планира да инвестира около 150 000 долара за всяко обновление

Starbucks започва мащабна програма за обновяване на своите кафенета в САЩ, с цел да ги направи по-приветливи и удобни за всички клиенти, предаде CNBC. До края на 2026 г. компанията планира да реновира около 1 000 обекта, като временно ще отложи големите нови проекти и строителства.

Промените ще варират в зависимост от локацията, но общо включват повече места за сядане, тъмни дървени панели и по-мека светлина, която не натоварва очите на хора с чувствителност към светлина.

"През следващата година ще обновим повече от 1000 кафенета, съчетавайки нашето глобално наследство с местната значимост, за да създадем пространства, които са завладяващи, приобщаващи и дълбоко човешки“, каза Доун Кларк, старши вицепрезидент на Starbucks по дизайн и концепции за кафенета.

Компанията планира да инвестира около 150 000 долара за всяко обновление, без да затваря обектите. Реновациите вече започнаха в Ню Йорк и Южна Калифорния.

Инициативата цели да върне Starbucks към статута на място, където клиентите могат да прекарват време между дома и работата. През последните години веригата загуби тази репутация, подхранвана от решения като премахването на места за сядане.

Под ръководството на главния изпълнителен директор Брайън Никол веригата планира да отмени много от тези решения, докато се опитва да прекъсне спада в продажбите. Например, през юни той каза на служителите, че планира да добави обратно 30 000 места, които бяха премахнати от кафенетата.

