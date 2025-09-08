В тази страна болничните покриват 70% от заплатата за срок до две години

Трудовото законодателство в страната е сред най-добрите в Европа

Нидерландското трудово законодателство е сред най-добрите в Европа и гарантира висока степен на сигурност за работещите. Ако сте чужденец и работите в Нидерландия, е важно да познавате основните правила, които засягат вашия договор, болнични, отпуски и възможности при прекратяване на трудовото правоотношение.

Видове трудови договори

В страната съществуват два основни типа договори – срочни и безсрочни.

Безсрочен договор се счита всеки трудов договор, в който не е упомената крайна дата

се счита всеки трудов договор, в който Срочен договор може да бъде сключен до три пъти последователно. Ако общата продължителност надхвърли 24 месеца или бъде подписан четвърти договор, той автоматично става безсрочен. Работодателят е длъжен да уведоми служителя поне месец преди изтичането на срока дали договорът ще бъде продължен

Изпитателен срок

Често в договорите се включва изпитателен срок. Продължителността му е до 1 месец при срочни договори между 6 месеца и 2 години, и до 2 месеца – при безсрочни или по-дългосрочни договори.

Изпитателен срок не се допуска при договори до 6 месеца. В този период договорът може да бъде прекратен незабавно от всяка от страните.

Болнични и отпуски

Една от най-важните защити в Нидерландия е правото на болничен. Работодателят е длъжен да изплаща поне 70% от заплатата за срок до две години. В много случаи компаниите плащат дори 100% през първата година и 70% през втората, пише агенцията Iamsterdam.

Служителите имат право и на минимален платен годишен отпуск, равен на четири пъти седмичното работно време. При стандартна 40-часова седмица това означава 160 часа или около 20 дни. На практика повечето работодатели предоставят поне 25 дни. Допълнително всеки служител получава и т.нар. „празнична добавка“ – минимум 8% от брутната заплата за предходната година, изплащана през май или юни.

Прекратяване на трудов договор

Служителите могат да напуснат с едномесечно предизвестие, освен ако в договора не е посочен друг срок. При срочни договори предсрочното прекратяване е възможно само ако е предвидено изрично.

Работодателите, от своя страна, могат да прекратят договор единствено с предварително одобрение – чрез споразумение със служителя, съд или Изпълнителната агенция за осигуряване на служителите UWV. В определени случаи служителят има право на обезщетение, което обичайно се равнява на една трета от месечната заплата за всяка прослужена година.

Клауза за неконкуренция

Много работодатели включват клаузи за неконкуренция, които забраняват на служителя да работи при конкуренти или клиенти на компанията след напускане. Ограниченията важат между 6 и 24 месеца и могат да обхващат не само Нидерландия, но и цяла Европа.

Родителски отпуск

Нидерландската система предвижда и щедър родителски отпуск. Родителите могат да ползват до 26 седмици за дете до 8-годишна възраст. От август 2022 г. 9 от тези седмици са платени – с обезщетение в размер на 70% от дневното възнаграждение, изплащано от UWV.

Останалите седмици са неплатени и могат да се ползват до навършване на 8 години. Отпускът може да бъде разделян на периоди, като е необходимо писмено уведомление до работодателя два месеца предварително.

