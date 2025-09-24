Популярна стрийминг платформа вдига цените на абонаментите си

Най-евтиният план ще струва 11,99 долара

От 21 октомври абонатите на Disney+ и Hulu ще трябва да плащат повече за своите стрийминг планове. Disney обяви, че месечните такси за някои абонаменти ще се увеличат с между 2 и 3 долара. Най-евтиният план с реклами ще струва 11,99 долара, а пакетът с Disney+, Hulu и ESPN – 19,99 долара на месец вместо 16,99 долара, пише Business Insider.

Повишението на цените идва след завръщането на водещия Джими Кимел в „Jimmy Kimmel Live!“. Миналата седмица временното спиране на предаването предизвика недоволство сред абонатите и призиви за бойкот на платформата.

Disney съобщи, че шоуто ще се върне по екраните във вторник. Компанията също планира пълна интеграция на Hulu в Disney+ чрез ново приложение, което ще бъде пуснато през 2026 г.

Повишение на цените за отделните планове (от октомври):

Disney+: от 9,99 долара на 11,99 долара

Disney+ Premium: от 15,99 долара на 18,99 долара

Disney+, Hulu Bundle (с реклами): от 10,99 долара на 12,99 долара

Disney+, Hulu, ESPN Select Bundle (с реклами): от 16,99 долара на 19,99 долара

Disney+, Hulu, ESPN Select Bundle Premium: от 26,99 долара на 29,99 долара

Disney+ Premium, Hulu, ESPN Select Bundle Legacy: от 21,99 долара на 24,99 долара

Disney+, Hulu, HBO Max Bundle (с реклами): от 16,99 долара на 19,99 долара

Disney+, Hulu, HBO Max Bundle: от 29,99 долара на 32,99 долара

