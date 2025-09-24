Каква заплата ще взимате, ако работите за Revolut?

Компанията има над 65 млн. потребители в световен мащаб

Revolut официално обяви намеренията си да инвестира 11,5 млрд. евро през следващите пет години, което ще доведе до откриването на 10 000 нови работни места по света, предава БТА. Служителите на компанията ще бъдат локализирани в различни държави и това ще създаде значителни разлики във възнагражденията им.

Снимка: Revolut

През 2021 година Revolut за последно обявява публично финансовите си резултати. Ако се надявате да започнете работа в дигиталната банка с идеята да натрупате голямо възнаграждение, трябва да имате предвид официалните данни. Те показват, че средното заплащане в компанията е около 33 000 евро годишно. Една от причините за по-ниските средни нива на възнаграждение е значителното разширяване на екипа във Варшава – според Levels.fyi, най-ниското възнаграждение за инженер там е около 60 000 долара, докато в Лондон то надвишава 126 000 долара.

Снимка: Getty Images / iStock

В допълнение към това, голяма част от служителите на Revolut са на нископлатени клиентски и обслужващи позиции, а не на по-високо платените длъжности в продуктовите или инженерните екипи. Именно тези нископлатени позиции се разширяват най-активно. През 2021 г. компанията е наела още 49 души в областта на риска, съответствието и контрола, увеличавайки общия им брой до 206. В резултат на този растеж в нископлатения сегмент, средната заплата е паднала значително – от 53 400 паунда през 2020 г. до 29 400 паунда през 2021 г. Въпреки това, финансово Revolut се развива добре – приходите на банката са се утроили през същата година и тя е реализирала първата си годишна печалба.

Какви са плановете на компанията?

От предвидените средства, 3,4 млрд. евро ще бъдат насочени към Великобритания, 1 млрд. евро – към централата на компанията за Западна Европа, разположена във Франция, а 425 млн. евро ще подпомогнат разширяването на дейността ѝ в САЩ. Инвестициите ще подкрепят също растежа на други европейски пазари, както и навлизането на Revolut на нови територии в Латинска Америка, региона на Азия и Тихия океан и Близкия изток.

Според данни от компанията, към момента тя има над 65 милиона потребители в световен мащаб, като 12 милиона от тях се намират във Великобритания. Целта на компанията е до средата на 2027 г. да достигне 100 милиона клиенти и да навлезе на над 30 нови пазара до 2030 г.

