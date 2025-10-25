Популярна автомибилна марка отчете близо 1 млрд. евро загуба

Компанията е особено уязвима от митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп

Немският производител на луксозни спортни автомобили Porsche отчете значителна загуба от близо един милиард евро за третото тримесечие на годината. Според публикуваните данни, оперативната печалба, която не включва данъци и определени разходи, е спаднала до едва 40 милиона евро за първите девет месеца на 2025 г. През юли компанията бе съобщила, че от началото на годината е реализирала оперативна печалба от 1 милиард евро, което показва, че загубата през следващите месеци възлиза на приблизително 960 милиона евро, предава БГ НЕС.

Снимка: https://shop.porsche.com/bg/en-BG/porsche-design-tower

Финансовият директор Йохен Брекнер обясни, че тези резултати са пряко следствие от „стратегическото пренареждане на продуктовото портфолио“, свързано с решението на компанията да се върне към бензиновите модели поради по-слабия интерес към електрическите автомобили. „Тази година ясно показва ефекта от нашето стратегическо преструктуриране. Тези мерки са неизбежни и необходими“, заяви Брекнер в официално изявление.

През септември Porsche съобщи, че ще отложи пускането на някои изцяло електрически модели и вместо това ще удължи производството на автомобили с двигатели с вътрешно горене и хибридни варианти. Това решение цели да стабилизира продажбите и да се адаптира към текущите пазарни условия, където търсенето на електромобили се оказва по-ниско от очакваното.

Снимка: Getty Images/iStock

Компанията-майка Volkswagen Group също усети ефекта от промените в Porsche, като отчете удар от 5,1 милиарда евро върху годишната си печалба. Причините са именно преструктурирането на продуктовата линия на Porsche и корекцията на прогнозите за печалба в рамките на групата.

Освен вътрешните предизвикателства, Porsche е изправена и пред сериозна конкуренция на китайския пазар, както и пред митнически затруднения на американския пазар. Компанията е особено уязвима от митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, тъй като няма производствени мощности в Съединените щати. По думите на Брекнер, разходите, произтичащи от тези мита, вече надхвърлят 500 милиона евро, което допълнително натоварва финансовите резултати на производителя.

