Популярен курорт забранява пушенето само за младите хора - ето кой

Нарушителите могат да бъдат глобени с над 2800 евро

Малдивите вече прилагат строги правила относно употребата и вноса на електронни цигари, като от 1 ноември страната въведе и пълна забрана за пушене за всички, родени на или след 1 януари 2007 г. Това превръща островната държава в първата в света, която забранява тютюнопушенето за цяло поколение. Законът важи не само за местните жители, но и за всички туристи, посещаващи архипелага в Индийския океан, предава Euronews.

Снимка: iStock

С новата мярка става незаконно лицата под възрастовата граница да купуват или продават тютюневи изделия. Министерството на здравеопазването на Малдивите определи това като „исторически етап“ в усилията на страната за опазване на общественото здраве и насърчаване на поколение без тютюн. Ведомството подчерта, че целта е да се предпазят младите хора от вредите, свързани с пушенето, а нарушителите могат да бъдат глобени с до 50 000 руфии (около 2817 евро).

Новите правила засягат и туристите, като продажбата на тютюневи изделия на непълнолетни вече се смята за престъпление, а търговците са задължени да проверяват възрастта на клиентите. Освен това, младите хора, уловени да използват електронни цигари, рискуват глоба от 5000 руфии (282 евро). Още преди новия закон, Малдивите имаха строги ограничения – през 2024 г. страната забрани напълно вноса, продажбата, употребата и притежанието на електронни цигари и вейпове за всички възрастови групи.

Снимка: iStock

Пътуващите трябва да имат предвид, че вейповете не могат да бъдат внесени в страната, дори за лична употреба. Устройствата не водят до санкции или отказ за влизане, но се конфискуват на границата, като митническите служители издават разписка за връщането им при заминаване. Относно традиционните тютюневи изделия, туристите с визи могат да внесат до 200 цигари, 25 пури или 250 грама тютюн, като количествата над тези лимити се задържат от митниците до 30 дни и могат да бъдат получени при отпътуване от международното летище Велана.

Въпреки строгите правила, местните власти не очакват те да се отразят отрицателно на туризма. Заместник-председателят на Съвета за контрол на тютюнопушенето Ахмед Афаал заяви, че туристите не избират Малдивите заради възможността да пушат, а заради плажовете, морето, слънцето и чистия въздух. Той увери, че забраната не е довела до анулирани резервации, а напротив – броят на посетителите се е увеличил, като прогнозите сочат над два милиона туристи през следващата година.

