712 долара на секунда: Ето какво може да си купите с дневния доход на Джеф Безос

Ако бях Джеф Безос, за един ден, щях да купя половината Starbucks и още нещо
Казват, че парите не растат по дърветата. Но ако погледнем нетното състояние на Джеф Безос, спокойно можем да си представим един басейн, пълен с долари, които капят от клони, гравирани с логото на Amazon.
През цялата си кариера Безос, мозъкът зад гиганта в електронната търговия Amazon и AWS, е побеждавал конкуренцията и е затвърдил водещото си място в списъка на „най-богатите в света“.
Колко печели Джеф Безос на секунда през последното десетилетие?
Въз основа на индекса на милиардерите в реално време на Forbes и нетното състояние на Джеф Безос към момента - 246.4 милиарда долара, можем да направим разбивка на средните му приходи през последните 10 години.
Преди десетилетие Безос е имал нетно състояние от 21.7 милиарда долара. Това означава, че той е натрупал 224.7 милиарда долара за 10 години.
Разбивка по време:
Годишно:
224.7 млрд. / 10 = 22.47 милиарда долара годишно
Месечно:
22.47 млрд. / 12 = ≈ 1.8725 милиарда долара на месец
Дневно:
22.47 млрд. / 365 = ≈ 61.56 милиона долара на ден
Почасово:
61.56 млн. / 24 = ≈ 2.565 милиона долара на час
На минута:
2.565 млн. / 60 = ≈ 42 750 долара на минута
На секунда:
42 750 / 60 = ≈ 712.5 долара на секунда
Нека разгледаме как изглежда това в числа:
- Годишно: 22.47 милиарда долара
- Месечно: 1.8725 милиарда долара
- Дневно: 61.56 милиона долара
- На час: 2.565 милиона долара
- На минута: 42 750 долара
- На секунда: 712.5 долара
Докато вие си поемате въздух, Джеф Безос вече е направил колкото една средната месечна заплата.
А каква е заплатата му в Amazon?
Интересното е, че официалната заплата на Джеф Безос в Amazon е… едва около $80 000 годишно. Това не е грешка. Толкова си е давал по документи – потвърдено и от The New York Times. Богатството не е в заплатата, а в акциите.
Какво може да си купи с това, което печели?
С приходите, които Безос изкарва само за ден може да си купите:
- 100,500 броя iPhone 16 (128 GB)
- 27 милиона Starbucks лате
- 178,800 PlayStation 5
- 3 милиона месеца Netflix Premium акаунти
- 132 Lamborghini Revuelto
- 678 биткойна
- 48 милиона Big Mac менюта
И все пак…
Можем да се шегуваме със скоростта, с която расте богатството на Безос, но няма спор, че успехът му не е дошъл случайно. Създаването на Amazon, внедряването на AWS и превръщането на компанията в световен гигант изискват гений, амбиция и безмилостна ефективност.
Но докато той печели по 712.50 долара всяка секунда, ние ще си направим още едно кафе и ще се надяваме, че поне времето е пари.
Ако ти беше Безос за един ден какво би направил с 61 милиона долара?
