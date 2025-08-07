712 долара на секунда: Ето какво може да си купите с дневния доход на Джеф Безос

Ако бях Джеф Безос, за един ден, щях да купя половината Starbucks и още нещо

Казват, че парите не растат по дърветата. Но ако погледнем нетното състояние на Джеф Безос, спокойно можем да си представим един басейн, пълен с долари, които капят от клони, гравирани с логото на Amazon.

През цялата си кариера Безос, мозъкът зад гиганта в електронната търговия Amazon и AWS, е побеждавал конкуренцията и е затвърдил водещото си място в списъка на „най-богатите в света“.

Колко печели Джеф Безос на секунда през последното десетилетие?

Въз основа на индекса на милиардерите в реално време на Forbes и нетното състояние на Джеф Безос към момента - 246.4 милиарда долара, можем да направим разбивка на средните му приходи през последните 10 години.

Преди десетилетие Безос е имал нетно състояние от 21.7 милиарда долара. Това означава, че той е натрупал 224.7 милиарда долара за 10 години.

Разбивка по време:

Годишно:

224.7 млрд. / 10 = 22.47 милиарда долара годишно

Месечно:

22.47 млрд. / 12 = ≈ 1.8725 милиарда долара на месец

Дневно:

22.47 млрд. / 365 = ≈ 61.56 милиона долара на ден

Почасово:

61.56 млн. / 24 = ≈ 2.565 милиона долара на час

На минута:

2.565 млн. / 60 = ≈ 42 750 долара на минута

На секунда:

42 750 / 60 = ≈ 712.5 долара на секунда

Нека разгледаме как изглежда това в числа:

Годишно: 22.47 милиарда долара

Месечно: 1.8725 милиарда долара

Дневно: 61.56 милиона долара

На час: 2.565 милиона долара

На минута: 42 750 долара

На секунда: 712.5 долара

Докато вие си поемате въздух, Джеф Безос вече е направил колкото една средната месечна заплата.

А каква е заплатата му в Amazon?

Снимка: Getty Images

Интересното е, че официалната заплата на Джеф Безос в Amazon е… едва около $80 000 годишно. Това не е грешка. Толкова си е давал по документи – потвърдено и от The New York Times. Богатството не е в заплатата, а в акциите.

Какво може да си купи с това, което печели?

С приходите, които Безос изкарва само за ден може да си купите:

100,500 броя iPhone 16 (128 GB)

27 милиона Starbucks лате

178,800 PlayStation 5

3 милиона месеца Netflix Premium акаунти

132 Lamborghini Revuelto

678 биткойна

48 милиона Big Mac менюта

И все пак…

Можем да се шегуваме със скоростта, с която расте богатството на Безос, но няма спор, че успехът му не е дошъл случайно. Създаването на Amazon, внедряването на AWS и превръщането на компанията в световен гигант изискват гений, амбиция и безмилостна ефективност.

Но докато той печели по 712.50 долара всяка секунда, ние ще си направим още едно кафе и ще се надяваме, че поне времето е пари.

Ако ти беше Безос за един ден какво би направил с 61 милиона долара?

