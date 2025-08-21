Дрога за милиарди: Какви са приходите от наркотрафик във Венецуела?

ДоналдТръмп започна да използва военни средства за ограничаване на картели

Съединените щати разполагат три разрушителя с управляеми ракети Aegis във водите край Венецуела като част от кампанията на президента Доналд Тръмп срещу латиноамериканските наркокартели, съобщи американски служител, цитиран от ABC News. Разполагането идва на фона на усилията на Тръмп да използва военни средства за ограничаване на картели, които според него стоят зад притока на фентанил и други наркотици в САЩ и зад ескалацията на насилието в американски градове. Президентът настоява и Мексико да засили сътрудничеството си по сигурността.

Какви са печалбите на наркокартелите във Венецуела

Венецуела сега играе ключова роля в тези нови глобални сценарии за трафик на наркотици, според последния доклад на венецуелския клон на неправителствената организация Transparency International.

През 2024 г. трафикът на наркотици е генерирал приблизително 8,236 милиарда долара в страната, най-високата цифра, откакто организацията започна разследванията си за незаконни икономики във Венецуела. Две години по-рано, през 2022 г., незаконните приходи (състоящи се от контрабанда на минерали, горива и наркотици, изнудване в национални пристанища и други) представляват 9,402 милиарда долара, или еквивалент на 15,60% от БВП на Венецуела. Сега само трафикът на наркотици генерира почти всичко това,, съобщава венецуелското издание Noticias24.

„За да се получи оценка на приходите, генерирани от трафик на наркотици на венецуелска територия, първо беше изчислена средната цена на едро на „кокаин хидрохлорид“ в регионите, където Венецуела доставя наркотици (Централна Америка и Карибите). По същия начин, за да се оцени обемът на наркотиците, циркулиращи през Венецуела, като отправна точка бяха използвани изчисленията на DEA, които оценяват, че най-малко 24% от световното производство на кокаин преминава през Венецуела, и данните за производството на кокаин в Колумбия за 2023 г., които достигнаха 2664 тона“, се казва в доклада.

Участници в трафика на наркотици

Операциите по трафик на наркотици във Венецуела са съсредоточени в три основни региона: щатите Сулия, Тачира и Апуре, граничещи с региона Кататумбо в Колумбия. Не е случайно, че е концентриран там, тъй като Кататумбо се е превърнал в един от основните анклави за производство на кокаин в региона, според Организацията на обединените нации.

Transparencia Venezuela съобщава, че наркотиците влизат във Венецуела през гранични маршрути и се контролират от нередовни въоръжени групировки, престъпни мрежи и партизански групи като Националната освободителна армия (ELN) и дисиденти от Революционните въоръжени сили на Колумбия (FARC), които са отговорни за съхранението и обработката им.

След това наркотиците се транспортират по суша до други крайбрежни държави като Фалкон, Ла Гуайра, Карабобо и Сукре. Накрая се изпращат по море и въздух до Карибите, Централна Америка, Северна Америка и Европа. Високите нива на корупция са позволили на всички участници да работят заедно и те „са си спечелили съюзници във формалните институции, за да поддържат бизнеса и да споделят печалбите“, според Transparencia Venezuela.

