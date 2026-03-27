1 USD
1.1539 BGN
Подписът на Тръмп ще фигурира върху доларови банкноти

Подписът на Тръмп ще фигурира върху доларови банкноти

bTV Бизнес екип

На 19 март стана ясно, че ще бъде изработена златна паметна монета с лика на Доналд Тръмп

Подписът на президента на САЩ Доналд Тръмп ще фигурира върху доларови банкноти, предадоха световните агенции.

Новината съобщи министерството на финансите. Първите банкноти от 100 долара с новия подпис ще бъдат отпечатани през юни. Впоследствие подписът ще появи и върху банкноти с друг номинал.

За първи път подпис на действащ президент ще фигурира върху емитирани банкноти. От 1861 г. върху банкнотите фигурира само подписът на американския министър на финансите.

„Няма по-силен начин да се признаят историческите постижения на нашата велика страна и на президента Доналд Тръмп от това да има  банкноти, носещи неговото име“, заяви министърът на финансите Скот Бесънт.

50% разлика: Как Гърция изпреварва България по минимална заплата

Новината е част от серия решения, насочени към оставяне образно казано на отпечатъка на Доналд Тръмп върху множество сгради и символи на САЩ, което предизвика обвинения в култ към личността.

Най-продаваната марка електрически автомобили в света влиза в България

На 19 март федерална комисия по изкуствата, чиито членове са назначени от Доналд Тръмп, даде зелена светлина за изработката на златна паметна монета с лика на президента, припомни БТА.

Няколко обществени сгради вече са преименувани на името на републиканеца след завръщането му миналата година в Белия дом, като например център "Кенеди" - известната културна институция във Вашингтон. А във Флорида международното летище на Палм Бийч също ще смени името си, за да носи това на Доналд Тръмп, съгласно закон, приет от парламентаристите на този щат, в който е и частната резиденция на президента.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

В този имот Чък Норис прекара последните години от живота си
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Първият в света диагностичен тампон е български: Запознайте се с жената зад тази компания
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Кои професии са най-застрашени от изкуствения интелект?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как да проверите дали застраховката ви „Гражданска отговорност“ е валидна?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата