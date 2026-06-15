Почина Ан Шедийн – актрисата от „Алф“, която бе посланик на българска организация

След края на актьорската си кариера Ан Шедийн се занимава с антикварен бизнес

Актрисата Ан Шедийн, известна с ролята си на Кейт Танер в култовия сериал „Алф“, е починала на 77-годишна възраст. Това става ясно от публикация на официалната ѝ страница във Фейсбук: „С най-тежки сърца споделяме, че Ани си отиде спокойно. Тя оставя след себе си изключително наследство от творческа енергия, брилянтно чувство за хумор, обич към семейството си, обожание към малките кучета, пламенна омраза към Тръмп, страст към пазаруването на вещи втора употреба и любов към добрите истории. Съкрушени сме без нея. Обичахме я безкрайно много, както и всички, които я познаваха“.

Какво знаем за актрисата?

Луан Рут Шедийн, позната професионално като Ан Шедийн, е американска актриса, родена в Портланд, щата Орегон, на 7 януари 1949 г. Тя добива широка популярност именно с участието си като Кейт Танер в комедийния сериал „Алф“, където е съпруга на Уили Танер и майка на три деца – Лин, Брайън и Ерик.

Самата актриса споделя, че снимките на сериала са били изключително трудни. По думите ѝ продукцията е била бавна, напрегната и технически сложна, като заснемането на един 30-минутен епизод е отнемало около 25 часа работа. Въпреки това тя е смятана за професионалист от колегите си, а част от актьорския състав признава, че именно тя е поддържала добър тон на снимачната площадка.

Живот извън сцената

След края на актьорската си кариера Ан Шедийн се занимава с антикварен бизнес, обучава млади комедийни актьори и се включва в интериорен дизайн, включително в домовете на свои известни приятели като Джордж Клуни. В личния си живот тя се запознава със съпруга си Кристофър Барет, който е агент на таланти, през 1972 г. по време на театрална постановка. Двамата се женят през 1982 г., а по-късно им се ражда дъщеря Тейлър през 1989 г.

Ан Шедийн - посланик на българската организация

През 2015 г. Шедийн става посланик на българската организация „Holiday Heroes“, която подпомага семейства в неравностойно положение чрез доброволчески кампании. Инициативите включват събиране на спонсори и доброволци, които подготвят и лично доставят пакети с храна до нуждаещи се семейства в различни населени места в страната, като броят на участниците продължава да нараства. От 2018 година организацията няма активност както в социалните си мрежи, така и на официалния си сайт.