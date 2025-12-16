Немското производство отново се свива: Какво означава това за растежа на еврозоната?

Данните от индекса на мениджърите по покупките (PMI) на S&P Global за декември показват по-дълбоко от очакваното свиване в германското производство

Производственият сектор на Германия продължи да се свива и през декември, което оказа натиск върху общото индустриално производство в еврозоната. Въпреки че секторът на услугите остава в зона на растеж, инфлационният натиск не отслабва. Слабият край на годината за германската индустрия засили опасенията, че възстановяването на икономиката в еврозоната губи скорост и стабилност, предава Еuronews.

Снимка: Getty Images/iStock

Данните от индекса на мениджърите по покупките (PMI) на S&P Global за декември показват по-дълбоко от очакваното свиване в германското производство, като същевременно растежът в услугите се забавя в целия валутен съюз. Последните PMI проучвания сочат, че спадът в германската промишленост е по-рязък от прогнозираното, което води до втори пореден месец на понижение на общата индустриална активност в еврозоната.

PMI индексът за производството в Германия се понижи до 47,7 пункта през декември спрямо 48,2 през ноември и остана под консенсусната прогноза от 48,5, задълбочавайки се в зоната на свиване под 50. Това е втори пореден спад, а за първи път от десет месеца се отчита и реално намаление на производството. Услугите останаха в растеж с индекс 52,6, но се понижиха от 53,1 и също не оправдаха очакванията от 53,0. В същото време производствената активност в еврозоната като цяло отслабна до 49,2 пункта от 49,6, оставайки под неутралното ниво.

Главният икономист на Hamburg Commercial Bank д-р Сайръс де ла Рубия описа ситуацията в германската индустрия като „пълна бъркотия“, подчертавайки, че PMI индексът за производството за втори месец пада по-дълбоко под границата от 50. Според него слабостта е резултат от траен спад в новите поръчки, които вече се сринаха през ноември и продължиха да се влошават през декември, пораждайки сериозни притеснения за перспективите в началото на 2026 г.

Де ла Рубия обърна внимание и на подновения инфлационен натиск в сектора на услугите в еврозоната, където инфлацията на разходите достигна най-високото си равнище от девет месеца насам. Той отбеляза, че Европейската централна банка, която се събира на 18 декември и следи отблизо именно инфлацията при услугите, вероятно ще намери потвърждение за досегашната си позиция да запази лихвените проценти без промяна, тъй като ценовият натиск, частично подхранван от ръста на заплатите, остава осезаем.

На този фон Франция се открои като относително по-силен елемент в еврозоната, след като PMI индексът за производството се повиши до 50,6 през декември от 47,8 през ноември и надхвърли очакванията, връщайки се в територия на растеж. Услугите обаче се забавиха до 50,2. Според икономисти външното търсене е дало тласък на френската индустрия, но политическата несигурност и липсата на държавен бюджет остават сериозен риск. Като допълнение, несигурната комбинация от слаба индустрия, устойчиви услуги и упорита инфлация подсказва, че икономическата среда в еврозоната ще остане предизвикателна и през следващите месеци, както за бизнеса, така и за финансовите пазари.

