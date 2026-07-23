Петролните производители от Персийския залив търсят алтернативи на Ормузкия проток

Най-сериозно предизвикателство има за Ирак, който получава около 90% от държавните си приходи от износ на петрол

Производителите на петрол от Персийския залив инвестират милиарди долари в изграждането на алтернативни маршрути за износ на суров петрол, тъй като несигурността около Ормузкия проток нараства. Преди конфликта през стратегическия воден път преминаваха около 15 милиона барела петрол дневно, което представляваше приблизително една пета от световната търговия с петрол, предава Еuronews.

Снимка: Ройтерс

Заради продължаващото напрежение и ограниченията в движението през протока държавите от региона ускоряват плановете си за нови тръбопроводи. Най-малко седем проекта са в процес на изграждане, подготовка или обсъждане, като целта е доставките да бъдат пренасочени през Червено море, Суецкия канал и Оманския залив. Междувременно цените на петрола се повишиха значително, като Brent се търгува около 93 долара за барел.

Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства вече разполагат с алтернативни маршрути. Саудитският тръбопровод Изток-Запад пренася петрол до пристанището Янбу на Червено море, а ОАЕ насочват повече доставки към Фуджейра в Оманския залив. Двата маршрута работят почти на максимален капацитет, а Абу Даби ускорява изграждането на нов 300-километров тръбопровод за около 3 млрд. долара, който трябва да увеличи износните възможности.

Въпреки това алтернативните маршрути също не са напълно защитени от рискове. Червено море и проливът Баб ел-Мандеб остават уязвими заради атаките на подкрепяните от Иран хути в Йемен. През 2019 г. атака с дрон дори доведе до временно спиране на саудитския тръбопровод Изток-Запад, което показа колко чувствителна е енергийната инфраструктура в региона.

Снимка: Ройтерс

Най-сериозно предизвикателство има за Ирак, който получава около 90% от държавните си приходи от износ на петрол и е принуден да намали производството заради зависимостта си от Ормузкия проток. Страната търси нови възможности чрез енергийни сделки със САЩ на стойност над 60 млрд. долара, включително възстановяване на стария тръбопровод от Киркук до сирийското пристанище Банияс.

Багдад също обмисля изграждането на маршрут от Басра до йорданското пристанище Акаба. Според американски представители тези проекти могат постепенно да намалят значението на Ормузкия проток и да създадат по-разнообразна енергийна мрежа за региона.