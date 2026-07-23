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БГ Бизнес Какви са компенсациите за юни за битовите клиенти за ток?

Какви са компенсациите за юни за битовите клиенти за ток?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Компенсациите са част от механизма за подкрепа на домакинствата

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи компенсациите за месец юни 2026 г., които покриват част от разходите на битовите клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители, съобщиха от комисията, цитирано от БГНЕС.

Компенсациите са част от механизма за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката /ЗЕ/. С него се осигурява предсказуемост на техните разходи за електроенергия, независимо от колебанията в цените на борсовия пазар.

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран, но цената за домакинствата остава фиксирана за една година и се определя от КЕВР. Тъй като доставчиците купуват ток на пазарни цени, а го продават на регулирана цена, при по-високи разходи те получават компенсации от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. За юни разликата е покрита с компенсации, които вече са отчетени във фактурите на потребителите.

Снимка: iStock

При изчисляване на компенсациите Комисията прилага механизми за корекция, целящи да предотвратят недобросъвестни практики от страна на дружествата-крайни снабдители.

Как да разберем дали някой краде ток от нас?

Определените компенсации за периода 1–30 юни 2026 г. са както следва:

1. 25,15 евро/MWh (49,20 лв./MWh), без ДДС -  за битовите крайни клиенти на „Електрохолд Продажби“ ЕАД

2. 25,20 евро/MWh (49,28 лв./MWh), без ДДС  -  за битовите крайни клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД

3. 23,77 евро/MWh (46,49 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД

4. 19,28 евро/MWh (37,71 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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