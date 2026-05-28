Петролът поскъпна с над 3% след новите удари в Близкия изток

Цените на петрола се повишиха с над 3 процента по време на азиатската търговия, след като Иранската революционна гвардия съобщи, че е атакувала американска военновъздушна база в отговор на американски удар край летището в Бандар Абас, предаде Ройтерс, цитира БТА.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент нараснаха с 2,83 долара, или 3,01 процента, достигайки 97,12 долара за барел към 08:45 часа българско време. Американският лек суров петрол също поскъпна – с 3,28 процента до 91,75 долара за барел.

В предходната сесия и двата основни сорта петрол бяха поевтинели с над 5 процента заради очакванията за евентуално споразумение между САЩ и Иран, което да доведе до прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че атаката е била ответна реакция на американски удар, извършен рано сутринта в района на летището в Бандар Абас. Според агенция Тасним Техеран е предупредил, че при нови действия от страна на САЩ ще има „по-решителен“ отговор.

Американски представител е заявил пред Ройтерс, че САЩ са атакували военен обект в Иран, който според Вашингтон е представлявал заплаха за американските сили и търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Според стратега по суровини в Ей Ен Зет (ANZ) Даниел Хайнс доставките на петрол остават ограничени, а основните спорни въпроси все още не са получили решение.

Допълнителна подкрепа за поскъпването на петрола оказаха и данните за запасите в САЩ. По информация на Американския петролен институт запасите от суров петрол са намалели с 2,8 милиона барела през миналата седмица, което е шести пореден седмичен спад. Официалните данни на Американската енергийна информационна администрация се очакват по-късно днес