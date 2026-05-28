Пускат нова трамвайна линия в София

Ето какви промени предстоят

Серия от подобрения в трамвайния транспорт ще гласува на днешното си заседание Столичният общински съвет. Част от промените вече бяха анонсирани, но има още нови линии и подобрения в разписанията, които предстои да влязат в сила до края на годината.

Най-късно до 17 ноември ще бъде разкрита нова трамвайна линия по линията север-юг. Трамвай №17 ще върви от “Манастирски ливади” по бул. “България”, през “Витоша” и “Скобелев”, към бул. “Христо Ботев”, “Алабин” и оттам - по бул. “Княгиня Мария Луиза” в посока “Орландовци”. Предвижда се интервалът на движение да е 12 минути.

Трамвай №8 ще е от “Люлин” до пл. “Журналист”

Ще бъде удължено и трасето на друга важна линия, която свързва с центъра ж.к. “Люлин”. Линията на трамвай №8, която в момента стига до Съдебната палата, ще бъде продължена и трамваят ще се движи до пл.“Журналист”. Предлагат се интервали на движение от по 10 минути, пише "Сега".

Лека промяна ще има и в маршрута на трамвай №3, който пътува от “Захарна фабрика” в посока “Орландовци”. Промяна ще има само в тази посока на движение - маршрутът е без промяна до кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Струга", където завива надясно, продължава и завива надясно по бул. “Мария Луиза”, като отива по маршрута си за “Орландовци”.

Със същия краен срок - 17 ноеммври, следва да се внедрят и нови разписания за общо 5 трамвайни линии - № 4 ,6,1 0,12 и 18. Разписанията ще бъдат разработени така, че да осигуряват синхрон и по-добри връзки със свързани трамвайни линии. Така например при трамвай №6 разписанието ще трябва да се съобрази с движението по линии 1 и 7.

Вече влязоха в сила и други промени. От 18 май бе разкрита нова трамвайна линия №13 от ж.к. „Захарна фабрика“ през пл. „Възраждане“, пл. „Македония“, пл. „Славейков“ и пл. „Журналист“ до метростанция „Витоша“. Линия №1 пък вече се движи до “Западен парк”.