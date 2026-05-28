България с най-висок нетен доход от заплата от 100 000 евро в Европа

Кои страни в Европа са на дъното на класацията?

Сред 31 европейски държави страната ни е на първо място по нетен доход от заплата от 100 000 евро. Брутната заплата от 100 000 евро варира от 50 750 евро в Белгия до 86 930 евро в България.

В Източна Европа хората обикновено запазват по-голяма част от заплатата си „чисто“ (след данъци и осигуровки), когато годишната им брутна заплата е 100 000 евро. В Западна и Северна Европа при същия доход нетната сума често е по-ниска, защото данъците и социалните осигуровки са по-високи.

Изчисляването на данъците обаче не е еднозначно. То зависи от данъчната система на всяка държава и Euronews дава само ориентировъчни оценки.

Данъчната тежест в Европа се различава значително. В някои държави има плосък данък – всички плащат еднакъв процент независимо от дохода си. В други се използва прогресивно облагане, при което хората с по-високи доходи плащат по-голям процент данъци.

Освен размера на заплатата, значение има и семейното положение дали човек е неженен или има партньор, дали в домакинството има един или два дохода, дали има деца на издръжка.

Всички тези фактори влияят върху това колко пари реално остават „на ръка“. Ако човек получава 100 000 евро брутна годишна заплата, не е женен и няма деца, нетният му доход ще бъде различен във всяка европейска държава в зависимост от местните данъци и осигуровки.

Какво показват данните?

България е единствената страна, където нетната заплата надвишава 85 000 евро. Следващата най-висока е Естония със 74 400 евро. Чехия (72 800 евро), Малта (72 500 евро), Швейцария (70 500 евро) и Кипър (70 300 евро) са страните, където работниците запазват поне 70 000 евро от брутна заплата от 100 000 евро.

В долния край на класацията, Белгия (50 750 евро) е на последно място, следвана от две скандинавски страни: Дания (51 500 евро) и Швеция (52 000 евро). Австрия (54 200 евро), Словения (55 060 евро) и Гърция (56 615 евро) също са сред страните, където брутна заплата от 100 000 евро води до едно от най-ниските нетни възнаграждения в Европа.

Португалия (57 000 евро) и Румъния (58 500 евро) също са под 60 000 евро нетно.

Полша (60 225 евро), Нидерландия (60 500 евро), Литва (60 500 евро), Хърватия (61 000 евро) и Люксембург (61 500 евро) са малко над това ниво.

Сред скандинавските страни, Норвегия (66 900 евро) предлага най-високата нето заплата, следвана от Финландия (62 200 евро). И двете са значително по-високи от Дания и Швеция, които са малко над 50 000 евро.