Петролът падна под 90 долара, индексите на Уолстрийт се оцветиха в зелено

Индексът Dow Jones Industrial Average добави 0,27 на сто до 50 598,22 пункта

Индексите на Уолстрийт поеха във възходяща посока след началото на днешната сесия. Цените на петрола спаднаха след информация на иранската държавна телевизия, че споразумение между Иран и САЩ предвижда възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток в рамките на един месец, предаде Си Ен Би Си.

Широкообхватният S&P 500 се повиши с 0,02 на сто до 7520,66 пункта, докато технологичният Nasdaq Composite загуби 0,03 на сто до 26 649,088 пункта.

Суровият петрол сорт Брент, който е референтен за Европа, поевтиня с около 4,7 на сто непосредствено след огласяването на информацията за възможно отваряне на Ормузкия проток, след което ограничи спада до около 4 на сто.

Фючърсите на американския лек суров петрол също намалиха първоначалния спад с 6 на сто до около 4,5 на сто към 16:40 часа българско време, като цената му премина под 90 долара за барел.

Книжата на „Майкрон текнолъджи“ (Micron Technology) се повишиха с близо 5 на сто, продължавайки поскъпването си от предходните дни. Вчера, когато акциите на технологичната компания наддадоха с 19 на сто, борсовата ѝ оценка за първи път надхвърли 1 трилион долара.

Междувременно „Голдмън Сакс“ (Goldman Sachs) повиши прогнозата си за индекса S&P 500, очаквайки в края на 2026 г. той да достигне 8000 пункта, докато по-рано предвиждаше ръст до 7600 пункта, предаде БТА.