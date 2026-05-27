Свят Петролът падна под 90 долара, индексите на Уолстрийт се оцветиха в зелено

bTV Бизнес екип

Индексите на Уолстрийт поеха във възходяща посока след началото на днешната сесия. Цените на петрола спаднаха след информация на иранската държавна телевизия, че споразумение между Иран и САЩ предвижда възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток в рамките на един месец, предаде Си Ен Би Си.

Индексът Dow Jones Industrial Average добави 0,27 на сто до 50 598,22 пункта.

Широкообхватният S&P 500 се повиши с 0,02 на сто до 7520,66 пункта, докато технологичният Nasdaq Composite загуби 0,03 на сто до 26 649,088 пункта.

Суровият петрол сорт Брент, който е референтен за Европа, поевтиня с около 4,7 на сто непосредствено след огласяването на информацията за възможно отваряне на Ормузкия проток, след което ограничи спада до около 4 на сто.

Фючърсите на американския лек суров петрол също намалиха първоначалния спад с 6 на сто до около 4,5 на сто към 16:40 часа българско време, като цената му премина под 90 долара за барел.

Книжата на „Майкрон текнолъджи“ (Micron Technology) се повишиха с близо 5 на сто, продължавайки поскъпването си от предходните дни. Вчера, когато акциите на технологичната компания наддадоха с 19 на сто, борсовата ѝ оценка за първи път надхвърли 1 трилион долара.

Междувременно „Голдмън Сакс“ (Goldman Sachs) повиши прогнозата си за индекса S&P 500, очаквайки в края на 2026 г. той да достигне 8000 пункта, докато по-рано предвиждаше ръст до 7600 пункта, предаде БТА.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

