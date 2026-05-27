Кой е IT милиардерът, който бяга от Русия, наричат фонда му "екстремистка организация"

Той беше обвинен в подкрепа на въоръжените сили на Украйна
Инвеститорът Александър Галицки напусна Русия два дни след като съдът разпореди изземване на активи на стойност 8 млрд. рубли. Това разкрива представител на прокурора в Московския градски съд по време на заседание по жалбата на бизнесмена, цитирано от Meduza.
Галицки е международно известен изобретател, предприемач и рисков капиталист с доказан опит и опит на ръководни позиции в САЩ и Европа. В сайта на Webit Global Congress пише, че Галицки е съосновател и управляващ партньор на Almaz Capital, международен рисков фонд с основни офиси в Портола Вали, Калифорния (САЩ) и Берлин (Германия), както и представителства в други страни от Централна и Източна Европа. Основан през 2008 г., фондът има инвеститори, включително EIF , Cisco , EBRD и IFC . Сред най-известните сделки на Almaz Capital са Yandex (IPO NASDAQ), QIK (продаден на Skype), Sensity Systems (продаден на Verizon Communications), Acumatica (продадена на EQT), Xometry (IPO NASDAQ) и други.
Александър беше президент на South East Europe Tech Tour, който се проведе в Букурещ (Румъния) и София (България) през май 2019 г., както и президент на East Europe Tech Tour 2018, който беше организиран във Варшава (Полша) и София (България).
През последните години той е бил член на борда на директорите на следните международни компании: Acumatica, Acronis, Ezwim, Jelastic, PetCube, PGP Inc, Parallels, StarWind, Virtuozzo. Освен това той все още е институтски съветник във фондация B612 от 2014 г. и член на учредителски кръг.
Галицки е пионер в технологиите за Wi-Fi и виртуални частни мрежи, както и в разработването на продукти на световния пазар в партньорство със Sun Microsystems. Той има над 30 патента за множество изобретения. Александър е доктор по компютърни науки и има магистърска степен по физика.
На 23 март Тверският районен съд в Москва обяви Галицки и неговия фонд за рисков капитал Almaz Capital Partners за „екстремистка организация“. Той беше обвинен в подкрепа на въоръжените сили на Украйна.
Галицки заяви, че фондът му никога не е инвестирал в производство на оръжие и поиска споразумение, но Главната прокуратура отказа.
Активите на Галицки и тези на свързани с него лица бяха прехвърлени на държавата. Сред тях платформата за продажба на автомобили Carprice беше фактически национализирана като част от делото и предадена на Ростех.
На 26 май Московският градски съд потвърди решението на Тверския районен съд.
