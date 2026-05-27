Богатството на българите e нараснало 3 пъти за последните 11 години

Към края на 2025 г. брутното богатство на домакинствата достига 478% от брутния вътрешен продукт на България,

Богатството на българите е концентрирано основно в недвижими имоти – около 75% от всички активи са под формата на жилища. Това показва индексът, който измерва богатството на населението. Според данните номиналната стойност на всички активи, които домакинствата притежават, спестяват и инвестират, вече надхвърля 1 трилион лева, или почти 555 милиарда евро, предава БНТ.

През последните 11 години богатството на българските домакинства е нараснало около три пъти, като приблизително една трета от този ръст се дължи на поскъпването на имотите. Казано по друг начин, инвестицията в жилища до известна степен е предпазила средствата на домакинствата от инфлацията. Към края на 2025 г. брутното богатство на домакинствата достига 478% от брутния вътрешен продукт на България, сочат данните от проучването.

Всяка година нараства броят на хората, които купуват имот с ипотечен кредит. През 2025 г. ипотечното кредитиране за първи път надхвърля 28%. Общата стойност на жилищата в страната вече достига 420 милиарда евро, което е увеличение с 59 милиарда евро само за една година.

Данните показват още, че депозитите и парите в брой възлизат на над 56 милиарда евро, което е значително по-малко в сравнение с инвестициите в имоти. Част от хората, смятат, че българите традиционно предпочитат да притежават имоти и ги виждат като най-сигурната инвестиция. Други, насочват средствата си към акции и облигации, като приемат, че това е по-рисков, но и по-печеливш вариант.